Aviasales: из-за холодного лета поток туристов из России в Израиль вырос почти на треть

На фоне холодного и дождливого лета российские туристы предпочитают пляжный отдых в южных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Onlinetours.ru и сервис Aviasales. В частности, почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос поток российских туристов в Израиль.

В Aviasales отмечают, этим летом интерес к тёплым странам у россиян значительно вырос в принципе. Больше всего увеличился спрос на Турцию: рост бронирований авиабилетов составил 57% в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В популярности прибавили Эмираты (на 52%), Грузия (на 47%), Болгария (на 44%), Греция (на 42%), Испания (на 42%), Италия (на 37%) и Израиль (на 31%).

В интернет-магазине пакетных туров Onlinetours.ru сообщили РИА Новости, что исходя из статистики продаж за последние семь дней, в лидерах оказались именно пляжные направления: 32% бронирований пришлось на Турцию, 14% – на Грецию, еще порядка 40% – на другие теплые страны (Кипр, Испания, Таиланд, Тунис, Болгария, Доминиканская республика, Мальдивы).