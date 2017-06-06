На "скучной" презентации Apple смогла удивить своих поклонников новым продуктом

На конференции для разработчиков, проходящей в Сан-Хосе, компания Apple представила обновленную, 11 по счету, версию операционной системы iOS, операционную систему для компьютеров, а также "железные" обновления для ноутбуков и моноблоков. Но самое интересное, абсолютно новый продукт, компания придержала до конца вечера.

В новой операционной системе для мобильных устройств iOS 11 появилась возможность переводить деньги своим знакомым с помощью iMessage и Apple Pay. Полностью пересмотрен дизайн центра управления, в котором на главный экран вернулся музыкальный плеер.

Электронный ассистент Siri научилась переводить "на ходу" с английского несколько языков, но поддержки ни иврита, ни русского языков пока нет.

Наиболее существенные изменения коснулись версии iOS для iPad, который приближается к тому, чтобы стать рабочим инструментом. На планшете работает функция drug-and-drop для взаимодействия между приложениями, а также файловый менеджер. Улучшена работа с PDF-файлами.

Встроенное приложение "карты" при увеличении масштаба отображает схемы торговых центров. Но в Израиле и России эта функция пока не работает.

Новая операционная система для компьютеров Mac, которая придет на смену macOS Siera, получила название High Sierra. Главные изменения коснулись файловой системы, которой по умолчанию станет Apple File (APFS). Обновления получили программы Почта и Фотографии. В Safari появилась блокировка автовоспроизведения видео и систем интеллектуального отслеживания. Разработчики уверяют, что им удалось создать самый быстрый браузер.

Были представлены новые моноблоки iMac, оснащенные более мощными процессорами. В максимальной комплектации объем оперативной памяти расширен до 64 ГБ.

Гораздо больше удивил новый Mac Pro, выполненный в формате моноблока. iMac Pro в различных модификациях может быть оснащен процессором Xeon, имеющим от 8 до 18 ядер.

На презентации были показаны обновленные версии планшетов iPad, а также iPad Pro с уменьшенной диагональю 10,5.

И, наконец, на конференции был представлен совершенно новый для Apple продукт - "умная" колонка HomePod, о которой ходило много слухов накануне презентации. Изящное устройство получило 7 динамиков и процессор. Она сама "ориентируется" в пространстве и умеет управлять звуком. Кроме того, HomePod поддерживает Siri и Apple Music.