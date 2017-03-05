Администрация Трампа планирует существенное сокращение экономической помощи другим странам

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни заявил в эфире телеканала Fox News, что администрация президента Дональда Трампа предложит значительное сокращение объемов экономической помощи иностранным государствам.

По словам Малвэни, такое сокращение необходимо, чтобы обеспечить увеличение военных расходов США на 54 миллиарда долларов.

Никаких сведений о возможном сокращении помощи Израилю не публиковалось. Согласно утвержденным ранее договоренностям, в период между 2018 и 2028 годами Израиль будет получать ежегодно от США 3,8 миллиарда долларов военной помощи. При этом доля помощи, которую Израиль сможет обменивать на шекели и использовать для размещения заказов у израильских оборонных концернов, будет постепенно снижаться. При этом помощь в развитии ПРО включена в общую сумму, и Израиль обязался не обращаться в Конгресс за дополнительной помощью. Тем не менее, в декабре 2016-го Конгресс США утвердил закон об оборонной политике, предусматривающий, среди прочего, выделение более 600 миллионов долларов на финансирование программ развития израильской противоракетной обороны. Данные средства не являются частью пакета военной помощи, которую Израиль получает от США в рамках десятилетнего соглашения.

28 февраля в первом обращении к палатам Конгресса президент США Дональд Трамп подтвердил "неразрывный союз с государством Израиль".

Ранее издание Wall Street Journal писало, что администрация Трампа предлагает сократить бюджеты госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) на 37%. В публикации утверждалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал согласие существенное сокращение бюджета его ведомства.

Трамп 28 февраля заявлял, что оборонный бюджет США может быть дополнительно увеличен на 30 миллиардов долларов. Осенью 2016 года сенат США одобрил военный бюджет 2017 года в размере 602 миллиардов долларов.





