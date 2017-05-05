Японский концерн купил контрольный пакет акций "Ормата" за $626 миллионов

Японский концерн Orix объявил о приобретении контрольного пакета акций израильской компании "Ормат" за 626 миллионов долларов.

Компания "Ормат" является одним из мировых лидеров в сфере строительства геотермальных электростанций. На текущий момент компания владеет геотермальными электростанциями совокупной мощностью 727 мегаватт.

В рамках сделки Orix выкупит 13,9% акций, принадлежащих инвестиционному фонду FIMI, и 7,1% акций, принадлежащих основателям компании – семье Бруницки. При этом Бруницки останутся владельцами крупного пакета акций компании.

Сделка предусматривает обширное сотрудничество между Orix и "Орматом". Как сообщает The Marker, израильская компания получит эксклюзивное право на разработку и производство оборудования для проектов Orix во всем мире, за исключением Японии.

Кроме того, "Ормат" сможет быть партнером Orix при строительстве геотермальных проектов в Японии.





