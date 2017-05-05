5 мая 2017 г.
последняя новость: 12:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:14 Сенат США утвердил бюджет помощи Израилю, сократив помощь ПА на сумму зарплат семьям террористов
08:43 Суд разрешил работникам "Хеврат Хашмаль" бастовать
07:42 Японский концерн купил контрольный пакет акций "Ормата" за $626 миллионов
21:10 В органах местной власти появятся 800 ставок социальных и административных работников
15:40 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
10:30 Минфин: израильская налоговая система недостаточно борется с неравенством
07:42 Нисанкорен требует отменить соглашение о строителях с Китаем, угрожая забастовкой
16:32 В минфине обсуждается упрощение процедуры получения лицензии налогового консультанта
15:46 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
15:17 Правительство утвердило добавление льготных налоговых единиц родителям маленьких детей
Экономика

Сенат США утвердил бюджет помощи Израилю, сократив помощь ПА на сумму зарплат семьям террористов

время публикации: 11:14 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Сенат США утвердил бюджет помощи Израилю, сократив помощь ПА на сумму зарплат семьям террористов

Сенат США утвердил консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на текущий бюджетный год (с октября 2016 по сентябрь 2017) на общую сумму 1,1 триллиона долларов.

В рамках бюджета утверждено выделение оборонной помощи Израилю в размере 3,1 миллиарда долларов (последняя часть программы помощи 2008-2017 годов).

Также были утверждены выделение 600,7 миллионов долларов на совместные американо-израильские программы ПРО (на 113 млн долларов больше, чем год назад), 42,5 миллиона долларов на финансирование американо-израильской программы по разработке технологий борьбы с террористическими туннелями и дополнительные 75 миллионов долларов к программе оборонной помощи.

Параллельно сенаторы внесли в пункт о выделении финансовой помощи Палестинской автономии параграф, предусматривающий сокращение помощи на сумму зарплат, которые палестинское руководство выплачивает семьям находящихся в израильских тюрьмах террористов.

Вопрос о прекращении выплат семьям террористов поднимался накануне в ходе встречи с председателем ПНА Махмуд Аббас президент США Дональд Трамп поднял, однако Аббас назвал это требование абсолютно неприемлемым.

Закон вступит в силу после его подписания президентом.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 5 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017