Сенат США утвердил бюджет помощи Израилю, сократив помощь ПА на сумму зарплат семьям террористов

Сенат США утвердил консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на текущий бюджетный год (с октября 2016 по сентябрь 2017) на общую сумму 1,1 триллиона долларов.

В рамках бюджета утверждено выделение оборонной помощи Израилю в размере 3,1 миллиарда долларов (последняя часть программы помощи 2008-2017 годов).

Также были утверждены выделение 600,7 миллионов долларов на совместные американо-израильские программы ПРО (на 113 млн долларов больше, чем год назад), 42,5 миллиона долларов на финансирование американо-израильской программы по разработке технологий борьбы с террористическими туннелями и дополнительные 75 миллионов долларов к программе оборонной помощи.

Параллельно сенаторы внесли в пункт о выделении финансовой помощи Палестинской автономии параграф, предусматривающий сокращение помощи на сумму зарплат, которые палестинское руководство выплачивает семьям находящихся в израильских тюрьмах террористов.

Вопрос о прекращении выплат семьям террористов поднимался накануне в ходе встречи с председателем ПНА Махмуд Аббас президент США Дональд Трамп поднял, однако Аббас назвал это требование абсолютно неприемлемым.

Закон вступит в силу после его подписания президентом.