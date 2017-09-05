Израиль и Камбоджа подписали документ о прямом авиасообщении

Власти Израиля и Камбоджи подписали на минувшей неделе протокол о намерениях по введению прямого авиасообщения между странами.

Как сообщает Khmer Times, авиакомпании обеих стран начнут проверку рентабельности прямых полетов и варианты сотрудничества.

По словам генерального секретаря Камбоджийского национального туристического альянса Хо Вэнди, подписанный документ является следствием проводимой властями Камбоджи политики открытого неба.

По данным камбоджийского министерства туризма, в первом полугодии 2017 года страну посетили 7,9 тысяч граждан Израиля, что на 36% больше показателя прошлого года.