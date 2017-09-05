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Экономика

Центробанк Китая ввел запрет на эмиссию криптовалют

время публикации: 07:30 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
Центробанк Китая ввел запрет на эмиссию криптовалют

Центральный банк Китая объявил незаконными все первичные эмиссии (ICO) криптовалют и приказал финансовым структурам КНР немедленно прекратить любую связанную с ними деятельность.

Согласно сообщению центробанка, проведенное им расследование показало, что эмиссии ICO наносят ущерб финансовому порядку в стране.

Криптовалюты приобрели в Китае особую популярность, поскольку позволяют обходить контролируемые государственными регуляторами традиционные финансовые структуры.

Новости из Пекина привели к обвалу на рынке криптовалют, совокупная стоимость которого упала на 15% (28 миллиардов долларов) после метеоритного взлета последних месяцев на 750%.



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