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Экономика

Состоялась первая поездка по железнодорожной ветке Акко-Кармиэль

время публикации: 13:15 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Состоялась первая поездка по железнодорожной ветке Акко-Кармиэль

В среду, 5 сентября, состоялась первая поездка по новому железнодорожному маршруту Кармиэль-Тель-Авив. В поездке приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Официально новый участок израильской железнодорожной сети будет пущен в строй утром 20 сентября, в канун еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Новая ветка соединит центр Нижней Галилеи с центром страны. На поезде этот путь можно будет проделать примерно за полтора часа.

По новому маршруту планируется пустить два поезда в час в часы пик. Один поезд будет выезжать со станции "Кармиэль" и завершать поездку на станции "Хоф ха-Кармель" в Хайфе, второй - со станции "Кармиэль" в Беэр-Шеву, с остановкой на станциях Тель-Авива. Всего ежедневно будут курсировать 18 поездов в Хайфу и 8 в Беэр-Шеву. Часы работы нового железнодорожного маршрута - с 5:30 до полуночи. Время проезда со станции Кармиэль в Хайфу ("Мерказ ха-Шмона") составит 34 минуты.

Министр Кац отметил, что новая железнодорожная ветка - одно из наиболее важных транспортных соединений на периферии. "Это первый железнодорожный маршрут, соединяющий Нижнюю Галилею с Негевом. С её помощью можно будет сократить существующий социальный и экономический разрыв между жителями севера и центра страны", - сказал он.

Проект по присоединению Кармиэля к железнодорожной карте Израиля включает в себя создание двойного железнодорожного полотна протяжённостью около 23 км, две новые станции – Ахиуд и Кармиэль. Общая стоимость проекта – около 2,8 миллиардов шекелей.

На новой ветке проложены два параллельных тоннеля протяжённостью около пяти километров каждый. Проект также включает в себя строительство многоярусных развязок, мостов и участков шоссе.

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Начата укладка рельсов на железнодорожной ветке Акко-Кармиэль







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