Кнессет по ошибке заблокировал льготы НКО, руководитель которого - тезка фигуранта уголовного дела

Финансовая комиссия Кнессета в ходе своего предпоследнего заседания временно заблокировала утверждение налоговых льгот для НКО "Хен ле-Хаим", занимающейся оказанием помощи больным детям.

Как сообщает "Маарив", решение было принято по просьбе депутата Мики Леви ("Еш Атид"), выяснившего, что против директора НКО Янива Бен-Давида ведется уголовное расследование.

Депутаты подали запрос в полицию, в которой сообщили, что речь идет об ошибке, и что фигурантом расследования является полный тезка директора НКО.

На состоявшемся накануне заседании комиссии льгота была утверждена, а председатель комиссии Моше Гафни принес Бен-Давиду извинения.





