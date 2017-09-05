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Экономика

Кнессет по ошибке заблокировал льготы НКО, руководитель которого - тезка фигуранта уголовного дела

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Кнессет по ошибке заблокировал льготы НКО, руководитель которого - тезка фигуранта уголовного дела

Финансовая комиссия Кнессета в ходе своего предпоследнего заседания временно заблокировала утверждение налоговых льгот для НКО "Хен ле-Хаим", занимающейся оказанием помощи больным детям.

Как сообщает "Маарив", решение было принято по просьбе депутата Мики Леви ("Еш Атид"), выяснившего, что против директора НКО Янива Бен-Давида ведется уголовное расследование.

Депутаты подали запрос в полицию, в которой сообщили, что речь идет об ошибке, и что фигурантом расследования является полный тезка директора НКО.

На состоявшемся накануне заседании комиссии льгота была утверждена, а председатель комиссии Моше Гафни принес Бен-Давиду извинения.



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