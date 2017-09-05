Израильский стартап мобилизовал $220 млн у Daimler и Абрамовича

Израильская стартап-компания via мобилизовала у частных инвесторов и венчурных фондов 220 миллионов долларов. Среди крупных инвесторов – автомобильный концерн Daimler AG, вложивший в стартап 50 миллионов долларов, а также российский бизнесмен Роман Абрамович.

Компания, созданная в 2012 году, занимается разработкой продвинутого приложения для смартфонов для динамического общественного транспорта.

В штат компании входят 200 сотрудников, около половины которых работают в Израиле, а остальные – в США. Услуги компании на текущий момент предоставляются в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне.

С момента создания компания мобилизовала 137 миллионов долларов (без учета последнего раунда).