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Экономика

"Битуах Леуми" опубликовал тендер по сбору информации о получателях пособий в соцсетях

время публикации: 5 сентября 2018 г., 09:50 | последнее обновление: 5 сентября 2018 г., 10:56 блог версия для печати фото
"Битуах Леуми" опубликовал тендер по сбору информации о получателях пособий в соцсетях
"Битуах Леуми" опубликовал тендер по сбору информации о получателях пособий в соцсетях
"Битуах Леуми" опубликовал тендер по сбору информации о получателях пособий в соцсетях

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми) опубликовало тендер на создание автоматической системы сбора и анализа информации с целью борьбы с мошенничеством и защиты от кибератак.

О тендере, срок подачи заявок на участие в котором истекает сегодня, сообщила программа "Цанерет", транслируемая на канале телекомпании "Решет" (13-я кнопка).

В частности, система должна собирать информацию о получателях пособий из открытых источников, включая форумы и социальные сети (Facebook, Instagram, WhatsApp, Telgram, Twitter и т.д.), обрабатывать ее и выдавать сигналы, предупреждающие о возможном мошенничестве (в качестве примера приведено участие инвалида-колясочника в группе бегунов-марафонцев или спортсменов-экстремалов).

По условиям тендера, система должна уметь задействовать ботов и фиктивные страницы и учетные записи, собирать информацию в открытой сети, в "даркнете" (Darknet) и в "глубокой сети" (Deep Web).



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