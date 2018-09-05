"Битуах Леуми" опубликовал тендер по сбору информации о получателях пособий в соцсетях

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми) опубликовало тендер на создание автоматической системы сбора и анализа информации с целью борьбы с мошенничеством и защиты от кибератак.

О тендере, срок подачи заявок на участие в котором истекает сегодня, сообщила программа "Цанерет", транслируемая на канале телекомпании "Решет" (13-я кнопка).

В частности, система должна собирать информацию о получателях пособий из открытых источников, включая форумы и социальные сети (Facebook, Instagram, WhatsApp, Telgram, Twitter и т.д.), обрабатывать ее и выдавать сигналы, предупреждающие о возможном мошенничестве (в качестве примера приведено участие инвалида-колясочника в группе бегунов-марафонцев или спортсменов-экстремалов).

По условиям тендера, система должна уметь задействовать ботов и фиктивные страницы и учетные записи, собирать информацию в открытой сети, в "даркнете" (Darknet) и в "глубокой сети" (Deep Web).





