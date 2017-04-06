Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 6 апреля, валютные торги завершились легким снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,137% и составил 3,648 шекелей за $1. Курс евро – на 0,244% и составил 3,891 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

6 апреля монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на май без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.