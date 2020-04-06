Экономические программы оппозиции и правительства по выходу из кризиса. Комментарий NEWSru.co.il

Партии "Еш Атид" и НДИ, не намеренные входить в правительство во главе с Биньямином Нетаниягу, раскритиковали пакет экономических мер, одобренный переходным правительством. В первую неделю апреля эти партии представили свои программы выхода из "коронавирусного кризиса".

Первой свою программу представила партия НДИ. Председатель партии Авигдор Либерман предложил заменить выдачу пособий по безработице, освобождение от муниципального налога и все прочие составляющие плана, предложенного правительством, предоставлением бизнесам прямого пакета помощи в размере 140 миллиардов шекелей.

По условиям программы НДИ, каждый бизнес должен был бы получить от государства через коммерческие банки кредит в размере дохода за последние четыре месяца (на основании декларации бухгалтера компании), что позволило бы компании пережить кризисный период, продолжая выплачивать зарплаты, муниципальные и коммунальные платежи, аренду и т.д. Возврат ссуды, по программе НДИ, начинался бы с 1 января 2021 года. В случае сокращения оборота компании из-за кризиса, часть ссуды, равная разнице в обороте за 2019 и 2020 годы, становилась бы дотацией государства. Малым бизнесам и фрилансерам, имевшим какой-либо доход в 2019 году, программа предусматривает выплату одноразовой дотации в 18 тысяч шекелей. Согласно авторам программы, эти меры позволят оказать быструю помощь бизнесам, убрав практически полностью бюрократические препоны и сократив до минимума время ожидания финансовой помощи.

Партия "Еш Атид" предлагает подход, схожий с тем, которого придерживается действующее правительство, однако в значительно более щедром формате. В частности, партия предлагает снижение на 5% подоходного налога за 2020 год, предоставление возможности снятия без уплаты налога средств из фондов повышения квалификации, а также предоставление пенсионным фондам гарантий дохода сроком на пять лет. Владельцам малых бизнесов и фрилансерам предлагается предоставить пособие по безработице. Владельцам бизнесов с оборотом до 50 миллионов шекелей предлагается полностью покрыть убытки, как это было сделано с бизнесами юга страны в 2014 году во время операции "Нерушимая скала". Кроме того, программа предлагает объединение 2019 и 2020 налоговых годов для всех бизнесов, чтобы можно было списать убытки 2020 года из прибыли 2019 года. Малым и средним бизнесам предлагается за каждого возвращенного из увольнения или неоплачиваемого отпуска работника выдавать кредит в размере месячной зарплаты работника, который превратится в подарок, если работник проработал более 12 месяцев. Также предлагается отсрочка уплаты налогов для понесших убытки предприятий на последний квартал 2020 года, автоматическое продление на полтора года всех лицензий, действительных до конца 2020 года. Крупным предприятиям предлагается выплатить грант в размере 15% от снижения доходов по сравнению с 2019 годом, при условии возвращения на работу 80% штата из неоплачиваемых отпусков и сохранения за ними работы на 12 месяцев. Компаниям, которые вернут 100% штата, предлагается увеличить грант до 20%. НКО предлагается денежная помощь в размере месячной зарплаты работников или кредита в размере двух месячных зарплат работников, который станет подарком в случае если работники останутся в НКО в течение 12 месяцев. Кроме того, предложение включает меры по выходу из кризиса, такие как дигитализация государственных услуг, поощрение работы из дома, расширение дистанционного обучения, инвестиции в инфраструктуры и т.д. Общую стоимость предлагаемых мер авторы программы "Еш Атид" не указывают.

Напомним, что правительство представило 31 марта пакет мер общей стоимостью 80 миллиардов шекелей. Из этой суммы 11 миллиардов шекелей выделены системе здравоохранения, то есть на поддержание экономики (пособия по безработице, выплаты фрилансерам и малым бизнесам, кредиты и отсрочки платежей, а также стимулирующие меры) выделяется 69 миллиардов шекелей.

Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Наиболее обоснованной претензией к правительству по поводу экономических мер является очевидная затянутость процесса принятия решений. Так, объявленные 6 миллиардов дотаций малым и средним бизнесам на текущий момент остаются только пунктом в программе, не имеющим какого-либо содержания. При этом процесс сопровождается постоянными сливами информации и неожиданными объявлениями со стороны министерства финансов, премьер-министра и других вовлеченных в подготовку планов структур. Все это только усугубляет царящую на рынке неопределенность и подрывает и без того невысокое доверие к властям.

Еще одна абсолютно обоснованная претензия – изначально завышенный уровень бюрократизации получения помощи и задержка в формальном утверждении уже согласованных мер. Так, например, схема подачи заявок на получение кредитов под гарантии государства была изначально настолько сложна, что из нескольких тысяч поданных заявок за две недели было утверждено не более двух сотен, а многие бизнесы просто отказались от этого шага. Брать на учет безработных со стажем работы от 6 до 12 месяцев из последних 18 месяцев Ведомство национального страхования (Битуах леуми) смогло чуть ли не через две недели после объявления этого шага, поскольку правительство никак не могло официально утвердить соответствующее постановление.

Что касается претензий по поводу скупости предложенных правительством мер, мнения экспертов расходятся. Одни ставят в пример правительства других стран (Германию, США, Австралию, Данию и т.д.), требуя удвоить и утроить пакет помощи, другие напоминают, что госдолги, сделанные сейчас, после кризиса придется как-то погашать, и бездумная трата денег вовсе не обязательно является правильным решением.

В министерстве финансов напоминают урок 2008 года, когда брошенные иностранными правительствами на спасение корпораций деньги в значительной степени осели в карманах акционеров, тогда как государства остались со значительными долгами. Тогда правительство Израиля не последовало за глобальной тенденцией, что позволило местной экономике заметно улучшить свои позиции в последующее десятилетие.

Наибольшей проблемой в минфине Израиля считают уровень неопределенности, с которым столкнулась страна в связи с пандемией. Причины кризиса – не в состоянии экономики и не в военных действиях, а в эпидемии коронавируса. На текущий момент неизвестно, сколько времени продлится практически полная остановка экономики, и как быстро станет возможно ее возвращение к полномасштабной деятельности. Поэтому в министерстве не хотят тратить весь арсенал мер сразу.

Программа, предложенная "Еш Атид", во многом повторяет меры правительства, будучи более щедрой, однако в ней отсутствует важнейшая составляющая, лишающая смысла все остальное – в ней не указывается реальная стоимость предлагаемых шагов, ни в качестве номинальной суммы, ни в доле от ВВП, ни в увеличении госдолга.

Программа НДИ интересна тем, предлагает сокращение бюрократических мер до минимума. При таком подходе не требуется ни освобождений от муниципального налога, ни отсрочки в оплате счетов за воду и электричество, ни задержки выплат поставщиками и т.д. В то же время, такая программа требует тщательно прописанных санкций, которые не позволят компаниям получить деньги от государства, не вернув в штат работников в полном объеме. Кроме того, данный шаг позволит получить деньги и корпорациям, проблемы которых никак не связаны с кризисом (это замечание касается и программы "Еш Атид"). Например, в министерстве финансов не видят никаких причин спасать империю Ицхака Тшувы, оказавшегося в цейтноте из-за неудачной ставки на покупку в кредит месторождения "Итака" в Северном море. Ведутся споры и о спасении авиакомпании "Эль-Аль", вне связи с кризисом страдающей от структурных проблем.







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