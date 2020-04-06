"Еще месяц-два – и спасать будет некого". Аркадий Майофис о проблемах бизнеса в Израиле

Редакция NEWSru.co.il начинает публикацию серии бесед с представителями малого и среднего бизнеса, частными предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На наши вопросы отвечает владелец компании Yoffi Аркадий Майофис.

Беседовала Алла Гаврилова.

Расскажите, как сильно и каким образом пострадала компания Yoffi от коронавируса.

Наша компания относится к одной из самой пострадавшей отрасли – туризму. Мы выпускаем гастрономические сувениры, и нашими главными потребителями всегда были туристы, которых сейчас нет вообще. Продажи для туристов составляли раньше 75% от дохода. 70% из этих продаж – это продажи в дьюти-фри. Этот сегмент временно "умер". Остальные 25% дохода – корпоративные продажи, в первую очередь на праздники, когда организации покупают подарки для клиентов, гостей, сотрудников, партнеров. Мы планировали в 2020 году соотношение между туризмом и корпоративным направлением довести до 50 на 50, планомерно готовились к этому. К Песаху, произвели большое количество товара, в праздник объемы всегда увеличиваются. И за все это нам уже пришлось или еще придется заплатить, хотя корпоративный рынок тоже просел процентов на 80 – в ситуации полной неизвестности компании экономят на всем, в том числе на подарках.

Первое время было ощущение полного коллапса, клиенты один за другим снимали свои заказы, над которыми мы уже начали работу. Потом, постепенно, ступор стал проходить, люди начали понимать, что эта катастрофа временная, и какой-то процент корпоративных заказов мы сохранили. Но он несопоставим с тем, что должно было быть.

Каким образом в такой ситуации можно выжить?

Я привык рассчитывать только на себя, но, кажется, впервые в жизни понимаю, что без помощи государства выжить будет невозможно – это касается очень многих малых и средних бизнесов. Государство при этом произносит правильные слова и обещает предпринять шаги по спасению пострадавших от эпидемии отраслей, но пока все это происходит только на бумаге. Сам процесс подачи заявок для получения государственной помощи оказался связан с огромной бюрократической волокитой и неразберихой. Все инстанции, которые должны реализовывать эту государственную помощь, сами пребывают в замешательстве и не понимают, что делать. Сначала было сказано подать документы в один фонд, потом оказалось, что он закрылся и был создан другой, огромное количество бумаг, бюрократии. Думаю, без профессиональной помощи, сопровождения, этот процесс пройти вообще невозможно. А как в этом могут разобраться новые репатрианты мне вообще непонятно. Все это объяснимо в условиях такого острого и неожиданного кризиса, но если так будет продолжаться и дальше, боюсь, немногие бизнесы доживут. Компаний, у которых есть достаточно большая подушка безопасности, совсем немного. Повторюсь, основная проблема заключается в том, что, несмотря на наличие довольно правильных деклараций, мы не знаем никого, кому на сегодняшний день была бы оказана государством реальная помощь.

Какую именно помощь обещает государство таким бизнесам, как ваш?

Компаниям, которые не отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, государство обещает оказать финансовую помощь. Однако пока неясно, какую именно и на каких условиях. Еще одно обещание – предоставление льготных кредитов на хороших условиях. В первый год государство берет на себя выплату процентов и компания этот год не должна выплачивать тело кредита. Но и тут неясно, каковы критерии и какие предприятия под них попадают. Мы подали документы, но находимся пока в неизвестности. Сначала называются какие-то сроки, но потом постоянно переносятся. Кроме того, в уязвимом положении оказались сами акционеры. То есть, если фрилансерам государство пообещало выплатить до шести тысяч шекелей в этом и до восьми тысяч в следующем месяце, то к акционерам компаний с ограниченной ответственностью все это не относится и пока никакой помощи им не оказывается. По крайней мере, получить внятный ответ – полагается ли таким, как мы, помощь – нам не удалось. А во многих случаях, когда речь идет о малом и среднем бизнесе, у акционеров никаких других источников дохода нет и на что эти люди должны жить, совершенно непонятно.

Чем вы объясняете такое отношение государства?

Мне кажется, что все сразу продумать трудно. Есть ощущение, что правительство готовится к тому, чтобы начать реализовывать помощь бизнесам, а не только это декларировать, но если они потянут так еще месяц-два, то спасать уже будет некого. Есть еще один момент, который беспокоит меня не меньше, чем происходящее сегодня. Это то, что будет, когда "корона" пойдет на спад. Задолженности бизнесов поставщикам, за аренду помещений и тому подобные никуда не денутся. К ним добавятся кредиты, которые обещают дать, это дополнительная долговая нагрузка. А ведь очевидно, что рынок будет восстанавливаться постепенно. Мне кажется, что государству следует думать не только о том, как помочь бизнесам сегодня, но и том, что делать, когда страна начнет оживать, что делать, чтобы не похоронить все малые и средние предприятия из-за скопившихся долгов. Сейчас у меня такое ощущение, что о завтрашнем дне никто не думает. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то формулировал это как серьезную проблему.

Как выглядит деятельность Yoffi на сегодняшний день?

Нам пришлось отправить своих сотрудников, шесть человек, в неоплачиваемый отпуск. Они надеются вернуться на работу, переживают за компанию. Те немногие заказы, которые у нас остались, мы с семьей обрабатываем сами. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы бизнес сохранить. И ждем реакции государства. Владельцы бизнесов оказались в таком положении не по своему просчету, не из-за своей недальновидности, не по своей вине. И если государство вообще когда-нибудь должно вмешиваться в экономику, то это именно такой момент. Иначе у нас после кризиса будут десятки тысяч банкротов и сотни тысяч безработных.







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