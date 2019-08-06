Здравоохранение, просвещение, соцобеспечение: кто заплатит за фронтальный секвестр

В июне 2019 года правительство утвердило инициативу министерства финансов по фронтальному сокращению государственного бюджета на 1,2 миллиарда шекелей с целью финансирования строительства подземной и надземной преград на границе с сектором Газы и субсидирования яслей и групп продленного дня.

Фронтальный секвестр является удобным для министерства финансов способом сокращения государственных расходов, поскольку его результаты скрыты в огромном количестве таблиц и ссылок, и не видны обывателю, в отличие от результатов повышения налогов или сокращения конкретных статей расхода.

Более того, в последние годы размер сокращения бюджета указывается минфином в не в шекелях, а в процентах от незакрепленного бюджета каждого министерства, который необходимо высчитывать, чтобы понять, о какой сумме идет речь. Зарплаты и долгосрочные контракты министерств секвестру не подлежат, поэтому под нож идут новые проекты или проекты, требующие продления.

Журналисты Адриан Пайлот, Шахар Илан, Амир Курц и Лиор Гутман публикуют в газете "Калькалист" подробности о тех, кому именно придется заплатить за фронтальный секвестр в трех крупнейших гражданских министерствах: здравоохранения, просвещения и социального обеспечения.

Минздрав

- Программа расширения государственного страхования по санитарному уходу будет сокращена на 15 миллионов шекелей

- Программа детской вакцинации недосчитается 12 миллионов шекелей

- Бюджет центров матери и ребенка ("Типат Халав") будет сокращен на несколько миллионов шекелей



Минпрос

- Бюджет Совета по высшему образованию (МАЛАГ) сократится на 60 миллионов шекелей (при этом в МАЛАГ также предпочитают не заниматься приоритизацией, а распределят сокращение равномерно между всеми статьями расходов)



- Проекты дополнительного образования лишатся 38 миллионов шекелей финансирования

- На 6 миллионов шекелей будет сокращен бюджет программы по предотвращению ухода школьников из системы образования



- На 9 миллионов шекелей сократится финансирование неформального образования (кружки, вечернее обучение и т.д., в первую очередь – для социально слабых слоев населения)



- Бюджет программы по внедрению современных технологий в систему образования урезан на 10 миллионов шекелей



- На 300 тысяч шекелей сократится бюджет йешив



Минсобес

- Из 52 миллионов шекелей сокращения бюджета министерства социального обеспечения 32 миллиона будут сэкономлены на бюджете яслей (при том, что изыскание средств на увеличение финансирования яслей являлось одной из целей секвестра)



- 3,5 миллиона шекелей будут взяты из бюджета, предназначенного для подготовки младших инженеров и техников для промышленности



- На 4,5 миллиона шекелей сократится бюджет программы по поощрению выхода на рынок ультраортодоксальных мужчин и арабских женщин



Кроме того, министерство намерено сократить на 43 миллиона шекелей бюджет сверхурочных часов и дежурств социальных работников







