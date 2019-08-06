18+
6 августа 2019 г.
последняя новость: 10:40
Детские сады получат звездочки рейтинга, подобно отелям
Главный раввин Москвы: «Религия плохо сочетается с бюрократией»
Богач? Бедняк? Удивительная история Рона Гросса
С парковкой в Тель-Авиве будет еще сложнее
Баран на палке
Названа причина смерти Вилли Токарева
Погладила собаку и лишилась рук и ног
Умер Вилли Токарев
Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
Юваль Харари и его новый урок для XXI века
Пощечина Рамалле и путь к аннексии
Как Айелет Шакед стала влиятельной женщиной
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:35 Здравоохранение, просвещение, соцобеспечение: кто заплатит за фронтальный секвестр
07:39 Отчет минтранса: 4,4% автобусов сильно опаздывают или не выходят на маршрут
22:40 Кения отправила в Израиль 96 студентов стажироваться в сфере водного хозяйства
21:52 Барак и Ольмерт договорились о сотрудничестве их компаний медицинской марихуаны
15:40 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
12:57 Первичная оценка: в первом полугодии 2019 года ВВП Израиля вырос на 3,2%-3,4%
10:19 В ответ на угрозу Трампа Пекин девальвировал юань и остановил закупку сельхозтоваров из США
17:17 Правительство одобрило программу развития Эйлата стоимостью полмиллиарда шекелей
06:42 Агентство S&P оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений
12:48 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
Загрузка...
Экономика

Здравоохранение, просвещение, соцобеспечение: кто заплатит за фронтальный секвестр

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Здравоохранение, просвещение, соцобеспечение: кто заплатит за фронтальный секвестр
Биньямин Нетаннягу и Моше Кахлон
Яаков Лицман

В июне 2019 года правительство утвердило инициативу министерства финансов по фронтальному сокращению государственного бюджета на 1,2 миллиарда шекелей с целью финансирования строительства подземной и надземной преград на границе с сектором Газы и субсидирования яслей и групп продленного дня.

Фронтальный секвестр является удобным для министерства финансов способом сокращения государственных расходов, поскольку его результаты скрыты в огромном количестве таблиц и ссылок, и не видны обывателю, в отличие от результатов повышения налогов или сокращения конкретных статей расхода.

Более того, в последние годы размер сокращения бюджета указывается минфином в не в шекелях, а в процентах от незакрепленного бюджета каждого министерства, который необходимо высчитывать, чтобы понять, о какой сумме идет речь. Зарплаты и долгосрочные контракты министерств секвестру не подлежат, поэтому под нож идут новые проекты или проекты, требующие продления.

Журналисты Адриан Пайлот, Шахар Илан, Амир Курц и Лиор Гутман публикуют в газете "Калькалист" подробности о тех, кому именно придется заплатить за фронтальный секвестр в трех крупнейших гражданских министерствах: здравоохранения, просвещения и социального обеспечения.

Минздрав

- Программа расширения государственного страхования по санитарному уходу будет сокращена на 15 миллионов шекелей
- Программа детской вакцинации недосчитается 12 миллионов шекелей
- Бюджет центров матери и ребенка ("Типат Халав") будет сокращен на несколько миллионов шекелей

Минпрос

- Бюджет Совета по высшему образованию (МАЛАГ) сократится на 60 миллионов шекелей (при этом в МАЛАГ также предпочитают не заниматься приоритизацией, а распределят сокращение равномерно между всеми статьями расходов)

- Проекты дополнительного образования лишатся 38 миллионов шекелей финансирования
- На 6 миллионов шекелей будет сокращен бюджет программы по предотвращению ухода школьников из системы образования

- На 9 миллионов шекелей сократится финансирование неформального образования (кружки, вечернее обучение и т.д., в первую очередь – для социально слабых слоев населения)

- Бюджет программы по внедрению современных технологий в систему образования урезан на 10 миллионов шекелей

- На 300 тысяч шекелей сократится бюджет йешив

Минсобес

- Из 52 миллионов шекелей сокращения бюджета министерства социального обеспечения 32 миллиона будут сэкономлены на бюджете яслей (при том, что изыскание средств на увеличение финансирования яслей являлось одной из целей секвестра)

- 3,5 миллиона шекелей будут взяты из бюджета, предназначенного для подготовки младших инженеров и техников для промышленности

- На 4,5 миллиона шекелей сократится бюджет программы по поощрению выхода на рынок ультраортодоксальных мужчин и арабских женщин

Кроме того, министерство намерено сократить на 43 миллиона шекелей бюджет сверхурочных часов и дежурств социальных работников



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 июля 2019 г.
Минфин готовит новый секвестр на 2,5 млрд шекелей





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 6 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019