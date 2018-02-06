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Экономика

Зарплаты мэров и заммэров вырастут на 3-5 тысяч шекелей в месяц

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Мордехай Коэн
Зарплаты мэров и заммэров вырастут на 3-5 тысяч шекелей в месяц
Зарплаты мэров и заммэров вырастут на 3-5 тысяч шекелей в месяц

Генеральный директор министерства внутренних дел Мордехай Коэн выпустил циркуляр об индексации зарплат мэров и заместителей мэров городов в соответствии с принятым в январе Кнессетом решением о повышении зарплат министров.

Зарплаты глав органов местной власти привязаны к зарплатам министров в соответствии с решением МВД десятилетней давности. Однако индексация не является автоматической, требуя соответствующего циркуляра гендиректора министерства.

Зарплаты мэров вырастут на 4-5 тысяч шекелей в месяц в зависимости от размера города (44.223 шекелей брутто для мэров городов с населением свыше 250 тысяч человек, 35.378 шекелей для глав администрации населенных пунктов с населением менее 5 тысяч человек).

Зарплаты заместителей мэров вырастут на 3-4 тысячи шекелей в месяц.

Учитывая, что в Израиле более 250 глав муниципалитетов и местных советов и по меньшей мере столько же заместителей мэров, индексация обойдется налогоплательщикам более чем в 20 миллионов шекелей в год.

Напомним, что 15 января финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение месячной зарплаты министров на 5 тысяч шекелей. Зарплата главы правительства увеличится на 5,5 тысячи шекелей в месяц. Предложение было инициировано председателем комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и утверждено пятью голосами против четырех.

Таким образом, ежемесячная зарплата министров увеличена до 44.200 шекелей, премьер-министра – до 49.600 шекелей (брутто).

В общей сложности, эта добавка потребует дополнительного выделения 2 миллионов шекелей в год на зарплаты министров и главы правительства.

Расчет размера зарплат был осуществлен задним числом с учетом привязки к росту средней зарплаты, однако само повышение будет осуществлено только с текущего месяца. Ретроактивное начисление привязки составило 3.700 шекелей из 5 тысяч шекелей в месяц.

Обсуждение возникло на фоне индексации зарплат, после которой зарплата депутата стала бы выше, чем зарплата министра. Причина подобного явления – привязка зарплат министров к индексу цен, тогда как зарплаты депутатов привязаны к средней зарплате по стране. Поскольку в последние годы уровень инфляции был низким, а уровень средней зарплаты существенно вырос, разрыв между зарплатами министров и депутатов исчез.

29 января финансовая комиссия Кнессета приняла решение, разрешающее министрам и заместителям министров отказаться от прибавки к зарплате. Согласно закону, работники не могут отказаться от зарплаты или части нее по любой причине. До сих пор исключением были только депутаты Кнессета (поправка Битана от 2016 года).

Также комиссия уточнила, что на текущий момент прибавка к зарплатам касается только министров и замминистров, но не других госслужащих, зарплаты которых привязаны к зарплатам министров. То есть мэры не смогут отказаться от повышения зарплаты даже если захотят.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2018 г.
Министрам разрешили отказаться от прибавки к зарплате
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 января 2018 г.
Финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение зарплат министров на 5000 шекелей







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