6 января 2017 г.
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Экономика

Новые авиамаршруты из Израиля: Пафос, Афины, Кос, Родос

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Новые авиамаршруты из Израиля: Пафос, Афины, Кос, Родос

1 января 2017 года вступил в силу заключительный этап соглашения "Открытое небо" между Израилем и Европейским союзом, полностью снимающий ограничения на количество и направления авиарейсов.

За первую неделю нового года три авиакомпании объявили о новых рейсах из Израиля.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, год назад начавшая работать из аэропорта Увда, в новом году впервые начнет работать из аэропорта Бен-Гурион, который свяжет с кипрским городом Пафос.

С 26 марта авиакомпания будет осуществлять ежедневные рейсы на Кипр. Стоимость билетов – от 28 евро в одном направлении.

Авиакомпания Alitalia c 1 мая начнет работать на маршруте Тель-Авив-Афины, осуществляя 7 рейсов в неделю самолетом Airbus 320. Стоимость билета туда-обратно – от 220 долларов (включая чемодан и выбор кресла). В то же время Alitalia сократит количество рейсов из Тель-Авива в Рим с четырех/пяти в сутки до трех в сутки.

Кипрская авиакомпания Tus Airways начнет со 2 марта работать на маршруте Хайфа-Пафос (Кипр), с 1 июня - на маршруте Хайфа-Родос, а с 4 июня – на маршрутах Хайфа-Кос и Хайфа-Афины. Все маршруты будут обслуживаться два раза в неделю самолетами Saab.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 января 2017 г.
В 2016 году через аэропорт Бен-Гурион прошли 18 миллионов пассажиров







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