Израиль будет добиваться компенсации в размере $250 млрд от арабских стран и Ирана

Израиль намерен потребовать компенсацию на общую сумму 250 миллиардов долларов от семи арабских стран и Ирана за имущество и активы евреев, которые были вынуждены бежать из этих стран после создания государства Израиль, пишет Times of Israel.

В частности, после 18 месяцев юридических проверок первые требования такого рода будут переданы властям Туниса (35 миллиардов долларов) и Ливии (15 миллиардов долларов), сообщает служба новостей "Хадашот".

Вечером в субботу, 5 января, министр по вопросам социального равенства Израиля Гила Гамлиэль ("Ликуд") заявила: "Пришла пора исправить историческую несправедливость после погромов (против евреев) в семи арабских странах и Иране и вернуть сотням тысяч евреев, которые потеряли свою собственность, то, что по праву им принадлежит".

Согласно указанным источникам, в общей сложности Израиль планирует затребовать компенсации от восьми стран. Помимо упомянутых выше Туниса и Ливии, это Марокко, Ирак, Сирия, Египет, Йемен и Иран.

Международная организация "Правосудие для евреев из арабских стран" (JJAC) упоминает также такие страны, как Алжир и Ливан, откуда евреев изгоняли, начиная с 1948 года. В общей сложности, в те годы беженцами оказались примерно 856 тысяч евреев из девяти арабских стран и Ирана. Многие евреи были убиты или ранены во время погромов.

Правительство Израиля готовит подачу документов с требованием компенсаций из арабских стран и Ирана на фоне подготовки американской администрацией так называемой "сделки века", которая должна определить условия арабо-израильского урегулирования.

Times of Israel напоминает, что Палестинская администрация требует от Израиля компенсацию в размере более 100 миллиардов долларов за активы и имущество арабских беженцев из Палестины. Отмечается, что многие десятилетия ПА добивается особых благ для так называемых "палестинских беженцев" и их потомков в то время, как Израиль не требовал никакого особого статуса для еврейских беженцев.





