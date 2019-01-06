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Экономика

Израиль будет добиваться компенсации в размере $250 млрд от арабских стран и Ирана

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Йеменские евреи в Израиле, 1956 год
Йеменские евреи на пути из Адена в Израиль во время операции "Ковер-самолет" (1949–1950)
Иракские евреи покидают аэропорт в Лоде по пути в лагерь Маабара, 1951 год
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Израиль намерен потребовать компенсацию на общую сумму 250 миллиардов долларов от семи арабских стран и Ирана за имущество и активы евреев, которые были вынуждены бежать из этих стран после создания государства Израиль, пишет Times of Israel.

В частности, после 18 месяцев юридических проверок первые требования такого рода будут переданы властям Туниса (35 миллиардов долларов) и Ливии (15 миллиардов долларов), сообщает служба новостей "Хадашот".

Вечером в субботу, 5 января, министр по вопросам социального равенства Израиля Гила Гамлиэль ("Ликуд") заявила: "Пришла пора исправить историческую несправедливость после погромов (против евреев) в семи арабских странах и Иране и вернуть сотням тысяч евреев, которые потеряли свою собственность, то, что по праву им принадлежит".

Согласно указанным источникам, в общей сложности Израиль планирует затребовать компенсации от восьми стран. Помимо упомянутых выше Туниса и Ливии, это Марокко, Ирак, Сирия, Египет, Йемен и Иран.

Международная организация "Правосудие для евреев из арабских стран" (JJAC) упоминает также такие страны, как Алжир и Ливан, откуда евреев изгоняли, начиная с 1948 года. В общей сложности, в те годы беженцами оказались примерно 856 тысяч евреев из девяти арабских стран и Ирана. Многие евреи были убиты или ранены во время погромов.

Правительство Израиля готовит подачу документов с требованием компенсаций из арабских стран и Ирана на фоне подготовки американской администрацией так называемой "сделки века", которая должна определить условия арабо-израильского урегулирования.

Times of Israel напоминает, что Палестинская администрация требует от Израиля компенсацию в размере более 100 миллиардов долларов за активы и имущество арабских беженцев из Палестины. Отмечается, что многие десятилетия ПА добивается особых благ для так называемых "палестинских беженцев" и их потомков в то время, как Израиль не требовал никакого особого статуса для еврейских беженцев.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 14 января 2017 г.
"Аль-Хайят": О еврейских беженцах в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2016 г.
Трагедия йеменской алии: 70 лет спустя судьбы тысяч пропавших детей неизвестны
// NEWSru.co.il // В мире // 3 марта 2016 г.
Конгрессмены США требуют включить в мирный процесс компенсации еврейским беженцам
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2014 г.
Канада признала еврейских беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2013 г.
В Кнессете открыто лобби в защиту прав еврейских беженцев из арабских стран





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