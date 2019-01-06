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Экономика

ЦСБ: в 2018 году рекордное количество израильтян побывало за границей

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 17:26 блог версия для печати фото
ЦСБ: в 2018 году рекордное количество израильтян побывало за границей
ЦСБ: в 2018 году рекордное количество израильтян побывало за границей
ЦСБ: в 2018 году рекордное количество израильтян побывало за границей

Согласно данным центрального статистического бюро, в 2018 году рекордное количество граждан Израиля посетили иностранные государства.

Анализ данных, представленных пограничным контролем, показывает, что в общей сложности граждане Израиля покидали пределы страны 8,5 миллиона раз, что на 12% больше показателей предыдущего года. За границей побывали 4,1 миллиона израильтян, причем около половины из них выезжали за пределы страны несколько раз.

Около 40% израильских туристов провели за границей от 5 до 9 дней, 31% - вернулись домой через четыре дня.

7,8 миллиона раз израильтяне покидали страну по воздуху, 620 тысяч раз - через сухопутные границы и 60 тысяч - по морю.

381 тысяча израильтян провела свой отпуск на Синайском полуострове, что на 76% больше показателей предыдущего года.

Около 50% поездок пришлось на июль-август. В это время за границей побывали около 400 тысяч детей.

В 2018 году нашу страну посетили 4,1 миллиона туристов, что на 14% больше показателей 2017 года. 3,6 миллиона прибыли в Израиль через воздушные ворота.

Согласно данным ЦСБ, наибольший приток туристов наблюдался из США (889 тысяч человек). На втором месте - Франция - 346 тысяч человек. На третьем месте - Россия - 316 тысяч туристов. Однако, если из США и стран Европы поток туристов в прошлом году увеличился, то из России он сократился на 5%.



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