Symantec покупает израильский стартап за $250 млн

Американская компания Symantec, занимающаяся разработкой программного обеспечения в сфере информационной безопасности и защиты информации, объявила о приобретении израильского стартапа Fireglass.

Стоимость сделки не указывается, однако оценивается специалистами в 250 миллионов долларов, сообщает The Marker.

Fireglass был создан в 2013 году выходцем из Checkpoint Гаем Гознером и выходцем из подразделения 8200 Даном Амигой. За четыре года своего существования компания мобилизовала у инвесторов 22 миллиона долларов.

В 2016 году компания, разработавшая технологию фильтрации вредоносных паттернов при выходе в интернет из корпоративных сетей, вошла в число самых перспективных стартапов по версии Gartner.