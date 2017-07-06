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Экономика

"Авиационная промышленность" подписала два крупных контракта с индийскими концернами

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:34 блог версия для печати

В рамках визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) подписал два крупных контракта с индийскими компаниями.

С холдингом Kalyani Group был подписан договор о создании в Индии совместного предприятия по ремонту и эксплуатации систем ПВО, а также по разработке и производству высокоточных оружейных систем.

С компанией Wipro Enterprises был подписан договор о сотрудничестве в сфере производства композитных материалов для авиастроения

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