"Авиационная промышленность" подписала два крупных контракта с индийскими концернами

В рамках визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) подписал два крупных контракта с индийскими компаниями.

С холдингом Kalyani Group был подписан договор о создании в Индии совместного предприятия по ремонту и эксплуатации систем ПВО, а также по разработке и производству высокоточных оружейных систем.

С компанией Wipro Enterprises был подписан договор о сотрудничестве в сфере производства композитных материалов для авиастроения