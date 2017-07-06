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Экономика

Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 6 июля, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,227% и составил 3,530 шекеля за $1. Курс евро – на 0,616% и составил 4,016 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь-июль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

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