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Экономика

Катар в осаде: экономические последствия конфликта в арабском мире

время публикации: 07:51 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Катар в осаде: экономические последствия конфликта в арабском мире
Катар в осаде: экономические последствия конфликта в арабском мире
Катар в осаде: экономические последствия конфликта в арабском мире

Эмират Катар – одна из самых богатых стран мира, богатство которой базируется на крупнейших месторождениях природного газа.

Однако миру это государство известно, прежде всего, телекомпанией "Аль-Джазира", авиакомпанией Qatar Airways, чемпионатом мира по футболу 2022 года и спонсорским контрактом с футбольным клубом "Барселона".

Кроме того, в эмирате расположена крупнейшая в регионе база армии США, и высокопоставленные чиновники в Пентагоне уже дали понять, что речи о ее закрытии быть не может.

Введенная арабскими странами Персидского залива воздушная и сухопутная блокада Катара в первую очередь ударит по населению эмирата и по пассажирам Qatar Airways. Авиакомпания вынуждена отменить десятки рейсов в сутки в аэропорты ОАЭ и Саудовской Аравии, а полеты в других направлениях будут длиться на час-два дольше.

Что касается населения – Катар не обеспечивает себя продуктами питания, в значительной степени (около 40%) базируясь на сухопутном импорте из Саудовской Аравии. Многие катарцы ездят за продуктами в соседнее королевство, где цены на них существенно ниже. Закрытие границы приведет к резкому росту цен и, если конфликт затянется, к образованию дефицита.

Также закрытие границы означает практически полное прекращение строительных работ, поскольку материалы для них (и в первую очередь – для стадионов и других объектов, связанных с чемпионатом мира по футболу) также поступают из Саудовской Аравии. Под угрозой оказываются строительство метро, медицинского центра и нового морского порта.

Гражданам стран, разорвавших отношения с Катаром, дано 14 дней, чтобы покинуть территорию эмирата. Это решение негативно отразится на строительной отрасли и на медицине (в Катаре работают около 200 тысяч египетских строителей, инженеров, медиков).

В сложной ситуации оказываются и другие иностранные рабочие, зарабатывающие в Катаре и обеспечивающие таким образом свои семьи. В эмирате работают граждане Индии, Пакистана, Филиппин и других стран Азии.

Влияние конфликта на газовые контракты на текущий момент оценить сложно, однако еще до конфликта международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг эмирата до уровня Aa3 из-за снижения доходов от газа на фоне падения цен на мировых рынках. Основным пострадавшим в данной ситуации станет Египет, для которого Катар в 2016 году был основным поставщиком природного газа. Учитывая энергетические и финансовые проблемы страны, властям в Каире необходимо будет быстро найти нового поставщика газа, не повышая при этом цены. Негативно на ситуации в Египте скажется и возвращение на родину 200 тысяч выдворенных из Катара иностранных рабочих.

Катар и Саудовская Аравия состоят в OPEC, и до сих пор эмират поддерживал политику королевства в нефтяном картеле. Хотя на долю Катара приходятся всего 2% экспортируемой странами OPEC нефти, конфликт может привести к разногласиям в организации и разрыву договоренностей о сокращении добычи нефти.

Напомним, что 5 июня о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, восточная Ливия, Мальдивы и Маврикий. Доху обвиняют в финансировании террористов, сотрудничестве с Ираном и попытках вмешательства во внутренние дела арабских стран.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июня 2017 г.
FT: Катар заплатил миллиард долларов за членов королевской семьи, похищенных террористами
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2017 г.
Маврикий разрывает дипломатические отношения с Катаром
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2017 г.
Мальдивские острова разорвали дипотношения с Катаром
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
О разрыве дипотношений с Катаром объявила Ливия
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
Йемен также объявил о разрыве дипотношений с Катаром
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 июня 2017 г.
Катар прерывает авиасообщение с ОАЭ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром







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