Вашингтон и Эр-Рияд ускорили переговоры по поставкам новейших вооружений

После того, как определился маршрут первой международной поездки президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне существенно ускорили переговоры по поставке крупной партии новейших вооружений Саудовской Аравии.

Напомним, что Эр-Рияд станет первой иностранной столицей, которую посетит Трамп, взявший курс на восстановление отношений с королевством, существенно ухудшившихся при Бараке Обаме.

Среди прочего, Саудовская Аравия, опасающаяся доминирования Ирана в регионе и ведущая войну с его сателлитами в Йемене, планирует приобрести систему противоракетной обороны THAAD, боевые корабли, спутниковые системы управления и контроля, боевые самолеты F-15, унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", самоходные артиллерийские установки M109.

Как сообщает Reuters, ведутся переговоры о поставке Саудовскому королевству тяжелых противобункерных бомб с лазерным наведением.

Напомним, что из Эр-Рияда Трамп вылетит в Израиль, где пробудет один день, а затем отправится в Ватикан.