6 мая 2017 г.
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Экономика

Вашингтон и Эр-Рияд ускорили переговоры по поставкам новейших вооружений

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
Система ПРО THAAD

После того, как определился маршрут первой международной поездки президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне существенно ускорили переговоры по поставке крупной партии новейших вооружений Саудовской Аравии.

Напомним, что Эр-Рияд станет первой иностранной столицей, которую посетит Трамп, взявший курс на восстановление отношений с королевством, существенно ухудшившихся при Бараке Обаме.

Среди прочего, Саудовская Аравия, опасающаяся доминирования Ирана в регионе и ведущая войну с его сателлитами в Йемене, планирует приобрести систему противоракетной обороны THAAD, боевые корабли, спутниковые системы управления и контроля, боевые самолеты F-15, унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", самоходные артиллерийские установки M109.

Как сообщает Reuters, ведутся переговоры о поставке Саудовскому королевству тяжелых противобункерных бомб с лазерным наведением.

Напомним, что из Эр-Рияда Трамп вылетит в Израиль, где пробудет один день, а затем отправится в Ватикан.

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