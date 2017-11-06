Институт национального страхования "потерял" 600 миллионов шекелей

В понедельник, 6 ноября, Кнессету был представлен внутренний отчет Института национального страхования ("Битуах Леуми"), в котором говорится, что проект по модернизации компьютерной системы учреждения провалился.

Сайт The Marker пишет, что, согласно отчету, просчеты, допущенные на стадии планирования и реализации, привели к тому, что на проект, первоначальная стоимость которого составляла 477 миллионов шекелей, было потрачено 600 миллионов, однако реализовать его не удалось и он был заморожен.

В ходе обсуждения, которое состоялось на заседании парламентской комиссии по науке и технологии, выяснилось, что специалисты государственного управления по компьютеризации, отвечающее за госучреждения, могли бы помочь "Битуах Леуми" избежать лишних расходов и реализовать проект, однако они не могли вмешиваться в происходящее в этом учреждении из-за его особого, автономного статуса.

Обсуждение ситуации с компьютеризацией "Битуах Леуми" состоялось по инициативе депутата от "Яадут а-Тора" Менахема Элиэзера Мозэса, который, в свою очередь, заявил: "Я воюю с министерством финансов из-за 32 миллионов шекелей для людей, родители которых находятся в домах престарелых. А здесь речь идет о 600 миллионах шекелей, которые были потрачены впустую. Не мне вам рассказывать, что можно было бы сделать на эти деньги".





