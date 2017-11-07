Минобороны Израиля сорвало поставку вооружений Китаю, чтобы не сердить США

Министерство обороны Израиля заблокировало попытку двух израильских оборонных компаний поставить вооружения Китаю без получения разрешения на экспорт.

Как сообщает агентство новостей "Хадашот 2", компании вышли на китайские власти несколько месяцев назад. Китайская делегация уже успела побывать в Израиле, чтобы ознакомиться с предложенными вооружениями.

Решение министерства обороны заблокировать сделку спровоцировало напряженность в отношениях с Пекином, налаживанию которых правительство Израиля уделяет в последние годы много внимания. В то же время, по данным агентства, был предотвращен кризис в отношениях с США.

Представители компаний были оштрафованы министерством на 500 тысяч шекелей.

Это не первый случай срыва поставки вооружений Китаю из-за давления со стороны США. 10 лет назад гендиректор министерства Амос Ярон был вынужден уйти в отставку после того, как Израиль, под угрозой санкций со стороны Вашингтона, отменил сделку по поставке Китаю запчастей для беспилотных самолетов. Четыре года назад то же самое пришлось сделать начальнику отдела контроля за экспортом вооружений министерства обороны Меиру Шалиту. При этом он был вынужден вылететь в Вашингтон, чтобы лично принести извинения за одобрение сделки по поставке секретного вооружения Китаю.

В 2000 году под давлением США Израиль был вынужден отказаться от поставок разведывательных самолетов Falcon. В противном случае США угрожали оставить Израиль без военной помощи. Китаю была выплачена компенсация в размере 350 миллионов шекелей. Разрыв соглашения вызвал кризис в отношениях с Пекином.





