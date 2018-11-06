Нетаниягу собирает экстренное совещание в связи с резким ростом бюджетного дефицита

Министерство финансов сообщило, что дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев (с октября 2017 года по октябрь 2018 года) составил 3,6% при запланированном дефиците в 2,9%. Это самый высокий уровень дефицита с 2012 года.

Причиной столь резкого скачка бюджетного дефицита стало существенное снижение налоговых поступлений в сентябре-октябре текущего года при внеплановом росте государственных расходов.

С начала текущего года уровень расходов вырос на 6,2% по сравнению с 2017 годом при запланированном росте на 4,2%. В частности, оборонные расходы, которые должны были сократиться на 0,4%, выросли на 3,5%, а расходы гражданских министерств выросли на 8,3% вместо запланированных 5,2%. Параллельно налоговые поступления выросли только на 2% вместо 6% роста в предыдущие годы. Это произошло в том числе из-за 30% роста требований возврата налогов за прошлые годы, не учтенных в прогнозах минфина (2,6 миллиарда шекелей).

В результате дефицит госбюджета с января по октябрь составил 24,3 миллиарда (в 2017 году за аналогичный период дефицит составлял 1,2 миллиарда шекелей).

В минфине ожидают, что итоговый дефицит будет меньше, чем 3,6%, однако уже сейчас очевидно, что уложиться в рамки бюджета в 2018 году не удастся. На текущий момент ведется изучение всех статей расхода, запланированных на ближайшие два месяца, с целью проверки возможности их отмены или переноса на 2019 год.

В связи с опубликованными минфином данными премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание по поводу влияния дефицита госбюджета 2018 года на оборонный бюджет и на его программу "Оборонная концепция 2030".





