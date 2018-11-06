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Экономика

Минфин заморозил бюджет минпроса до дальнейшего уведомления

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет и Моше Кахлон
Минфин заморозил бюджет минпроса до дальнейшего уведомления
Минфин заморозил бюджет минпроса до дальнейшего уведомления

Министерство финансов пошло на беспрецедентный шаг, заморозив несколько дней назад бюджет министерства просвещения в связи с опасениями, что ведомство Нафтали Беннета превысит бюджетные рамки.

Как сообщает The Marker, бюджет минпроса заморожен вплоть до дальнейшего уведомления.

Согласно изданию, замораживание бюджета приведет к срыву сроков строительства новых и ремонта старых классов, прекращению финансирования различных программ минпроса (таких, как программа повышения количества учеников, сдающих математике на 5 единиц аттестата зрелости), задержке выплаты зарплат нянечек в детских садах и в учебных заведениях для детей с особыми потребностями. Задержки зарплат учителей не предвидится.

Столь жесткое решение министерства финансов связано с задержкой перевода государственным управлением лотерей ("Мифаль а-Пайс") 500 миллионов шекелей на финансирование уже построенных новых классов, что может привести к дефициту бюджета минпроса.

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