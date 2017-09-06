Торговые палаты: ослабления контроля над частным импортом приведет к массовым увольнениям

Объединение торговых палат выступило против ослабления регуляционного контроля над частным импортом и повышения потолка безналогового импорта.

Председатель объединения Уриэль Лин назвал рекомендации антимонопольного управления ужасной ошибкой, заявив, что их выполнение приведет к закрытию многих бизнесов и массовым увольнениям в сфере розничной торговли.

Напомним, что антимонопольное управление активно выступает за повышение потолка безналогового импорта, установленного на текущий момент на уровне 75 долларов США.

Кроме того, управление предлагает существенно упростить регуляцию персонального импорта, включая список товаров, ввоз которых требует разрешения различных инстанций.