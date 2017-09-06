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Экономика

БАГАЦ запретил двухгодичный госбюджет

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:49 блог версия для печати фото
БАГАЦ запретил двухгодичный госбюджет
БАГАЦ запретил двухгодичный госбюджет
БАГАЦ запретил двухгодичный госбюджет

Расширенная коллегия Высшего суда справедливости в составе семи судей единогласно постановила, что правительство и Кнессет не имеют права утверждать закон о государственном бюджете, рассчитанный сразу на два календарных года.

При этом судьи постановили, что существующий закон о госбюджете на 2017-2018 годы останется в силе, поскольку его отмена может повлечь за собой непредсказуемые последствия, однако в дальнейшем попытки принять госбюджет на два года будут незаконными.

Решение суда было вынесено в ответ на иск, поданный против двухгодичного бюджета Академическим центром права и бизнеса в Рамат-Гане.

В состав коллегии вошли судьи Эльяким Рубинштейн, Салим Джубран, Ханан Мельцер, Узи Фогельман, Йорам Данцигер, Эстер Хайют и Нил Гендель.

Судьи постановили, что правительство и Кнессет не могут постоянно принимать законы, противоречащие Основному закону, прикрывая этот шаг временными постановлениями.

Основной закон о народном хозяйстве предусматривает утверждение закона о государственном бюджете на один календарный год. Однако правительство несколько раз проводило через Кнессет двухгодичный госбюджет, принимая временные постановления.

Пресс-служба партии "Кулану" сообщила редакции NEWSru.co.il, что "министр финансов Моше Кахлон изначально выступал против схемы двухлетнего государственного бюджета, однако это решение было навязано ему в рамках коалиционных соглашений".



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