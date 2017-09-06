Антимонопольное управление поддерживает повышение потолка безналогового персонального импорта

Антимонопольное управление во главе с Михаль Гальперин подготовило документ со своей позицией в вопросе изменения системы персонального импорта с целью снижения дороговизны жизни.

Согласно документу, выдержки из которого публикует газета "Калькалист", управление активно выступает за повышение потолка безналогового импорта, установленного на текущий момент на уровне 75 долларов США.

Кроме того, управление предлагает существенно упростить регуляцию персонального импорта, включая список товаров, ввоз которых требует разрешения различных инстанций.

Также в списке рекомендаций – поощрение создания конкурентов для государственной почтовой компании.





