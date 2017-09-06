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Экономика

Кахлон подписал указ о беспошлинном импорте 560 тонн меда к празднику Рош а-Шана

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати фото
Кахлон подписал указ о беспошлинном импорте 560 тонн меда к празднику Рош а-Шана

В преддверии еврейского Нового года (Рош а-Шана) министр финансов Моше Кахлон подписал указ о беспошлинном ввозе 560 тонн меда из разных стран мира. Это решение было принято из-за прогнозов о дефиците меда в этом сезоне на местном рынке. Действовать указ министра финансов будет до конца календарного 2017 года.

Действие указа распространяется на два вида импорта меда. Решением Моше Кахлона, от уплаты пошлины будет освобожден импорт меда, предназначенного для пищевой промышленности и расфасованного в емкости более 50 килограммов. Общий объем меда в больших емкостях, импорт которого будет освобожден от уплаты пошлины, составляет 400 тонн. В обычном режиме ввоз в Израиль меда для промышленного использования облагается пошлиной в размере 10 шекелей 60 агорот за килограмм, но не более чем 255% от его стоимости.

Указ Моше Кахлона также освобождает от уплаты пошлины на импорт 160 тонн меда для продажи в розницу. В этом случае мед должен быть расфасован в упаковки весом не более 1,5 килограммов. В обычном режиме импорт меда для продажи в розницу облагается пошлиной в размере 16 шекелей 33 агоры за килограмм, но не более чем 55%.

Указ, который был подготовлен Налоговым управлением при сотрудничестве с министерством сельского хозяйства, вступает в силу с момента официальной публикации.

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