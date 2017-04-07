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Экономика

Государство попросило БАГАЦ пустить в Хайфский порт судно с аммиаком

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 14:30 блог версия для печати фото
Государство попросило БАГАЦ пустить в Хайфский порт судно с аммиаком

Государственная прокуратура передала в БАГАЦ позицию государства, согласно которой суду следует разрешить вход в Хайфский порт судна с аммиаком, чтобы наполнить заново хранилище аммиака, частично опустошенное в соответствии с постановлениями судов нижних инстанций.

Согласно позиции государства, промышленность страны не может перестроиться на новую схему потребления аммиака в сжатые сроки, указанные судом.

В заявлении прокуратуры впервые указываются точные объемы потребления аммиака в Израиле – 9.405 тонн в месяц, из которых 7.200 тонн потребляет управляющая хранилищем аммиака компания "Хайфа Химикалим".

Напомним, что на текущий момент в хранилище остались 360 тонн аммиака.

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