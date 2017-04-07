В Баку утверждена отмена двойного налогообложения между Азербайджаном и Израилем

В пятницу, 7 апреля, на пленарном заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Азербайджаном и Израилем" и протокола к ней, передает азербайджанское агентство Trend.

На заседании было отмечено, что между Азербайджаном и Израилем существует эффективное сотрудничество во многих сферах и утверждение этого документа внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Документ был вынесен на голосование и принят большинством голосов.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Израилем в январе-феврале 2017 года составил 116,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 17,5%.