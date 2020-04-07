Кнессет одобрил расширение госбюджета на 2020 год, включая выплаты детям, инвалидам и пожилым

Пленарное заседание Кнессета утвердило поправку к Основному закону о государственном бюджете, позволяющую расширить рамки бюджета на 2020 год в связи с кризисом.

Напомним, что на текущий момент в Израиле нет утвержденного государственного бюджета на 2020 год. В соответствии с Основным законом о государственном бюджете, до сих пор правительство действовало, исходя из 1/12 государственного бюджета на 2019 год в месяц.

Поскольку в стране до сих пор функционирует переходное правительство, принятия нового закона о государственном бюджете на текущий момент не предвидится. В связи с этим Кнессет дал разрешение на выделение в рамках антикризисных мер средств, превышающих предусмотренные законом ограничения.

Служба новостей "Кан Хадашот" отмечает, что решение было одобрено всеми присутствовавшими в Кнессете 62 депутатами, включая трех депутатов Объединенного арабского списка. Поскольку изменение Основного закона требует утверждения минимум 61 депутатом, депутат Ахмад Тиби отметил, что правительство Нетаниягу для утверждения бюджета прибегло к арабским голосам.

В рамках поправки к Основному закону утверждено увеличение расходов на 90 миллиардов шекелей, из которых 40 миллиардов шекелей пойдут выплату государственных долгов (погашение кредитов и выплата процентов по текущим кредитам).

Оставшаяся сумма пойдет на реализацию 80-миллиардного пакета мер, о котором правительство объявило ранее. Утвержденный закон включает выплату 500 шекелей детям и инвалидам, а также 950 шекелей пожилым людям, получающим социальную надбавку к пособию по старости, или пособие по санитарному уходу.

Следует отметить, что принятый закон только зарезервировал для них сумму выплат. Механизм распределения выплат требует отдельного закона.

Утвержденный закон предусматривает ежемесячную отчетность правительства перед Кнессетом по реализации экономической программы, а также необходимость согласования с финансовой комиссией любых изменений более чем на 15% от "стоимости" любого пункта программы





