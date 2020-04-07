Минфин изменил условия выдачи кредитов малым бизнесам под гарантии государства
Министерство финансов изменило одно из публиковавшихся ранее условий выдачи кредитов малым и средним бизнесам под гарантии государства.
Если ранее бизнесам обещали кредит в размере до 8% от годового оборота или до 500 тысяч (большее из двух), то теперь получить кредит можно только в размере до 8% от оборота.
Это изменение ограничивает размер кредитов, которые смогут получать малые бизнесы с оборотом до 6,25 миллиона шекелей.
Остальные условия получения кредита остались неизменными:
- Ссуда на 5 лет с возможностью отсрочки начала выплат на 12 месяцев
- Максимальный размер ссуды – 20 миллионов шекелей (но не более 8% от оборота)
- Срок рассмотрения заявки – до 7 рабочих дней
- Отсутствие комиссий за оформление
- Залог – 5% от размера ссуды
- Первый год проценты по кредиту оплачивает государство. Со второго года средний размер ставки по кредиту – процент Prime + 1,5%.
В случае получения отказа от одного банка, можно в течение 45 дней направить заявку в еще один банк.
Следует отметить, что решение о выдаче ссуды и о размере ссуды принимает банк, а не государство.
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