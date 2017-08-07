В июле объем поступлений от налогов и сборов составил 28,2 миллиарда шекелей

Министерство финансов опубликовало отчет о сборах в государственный бюджет за июль. В соответствии с этим документом, объем поступлений от налогов и сборов составил в минувшем месяце 28,2 миллиарда шекелей. Объем поступлений вырос из-за изменения законодательства на 11% в реальном исчислении в сравнении с июлем прошлого года. Сборы от прямых налогов выросли на 14%, поступления от косвенных налогов выросли на 8%.

В первом квартале 2017 года было собрано на 1,6 миллиарда шекелей налогов и сборов сверх запланированного бюджетом. 1,2 миллиарда из этой суммы - это одноразовое поступление. На этом основании в апреле прогноз налоговых поступлений был скорректирован с 294,5 миллиарда на 297,5 миллиарда шекелей.

В соответствии со скорректированным прогнозом, излишек сборов прямых налогов составит 1,8 миллиарда шекелей, сборы от косвенных налогов будут на 1,4 миллиарда шекелей меньше. В сравнении с изначальным проектом бюджета, излишек в сборах налогов за первое полугодие 2017 года составит 2 миллиарда шекелей, из них 1,2 миллиарда - одноразовое поступление, полученное казной в январе.

В период с января по июль текущего года в бюджет поступило 176,9 миллиарда шекелей в сравнении с 168,7 миллиарда в отчетный период прошлого года. Если исключить изменения законодательства, объем сборов вырос на 6%. Сборы от прямых налогов выросли на 11%, в том числе из-за крупного одноразового вклада в январе и повышения поступлений от дивидендов. В категории косвенного налогообложения повышения сборов не произошло: главным образом, из-за переноса импорта автомобилей с начала 2017 года на декабрь 2016 года.

Министерство финансов отмечает, что тенденция к повышению поступлений от налогов и сборов продолжается: в продолжении четырех с половиной лет рост составляет, в среднем, 6%.