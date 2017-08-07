Мексиканская компания приобрела "Нетафим", лидера рынка капельного орошения

Мексиканская компания Mexichem одержала победу в борьбе за контрольный пакет акций израильской фирмы "Нетафим" - крупнейшего в мире производителя оборудования для капельного орошения.

За контроль над 80% "Нетафим" Mexichem заплатит 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость израильской фирмы составляет 1,9 миллиарда долларов. Отметим, что стоимость мексиканской компании на нью-йоркской бирже – 5,8 миллиарда долларов.

Как сообщает издание The Marker, Mexichem получит 63,1% акций "Нетафим", приобретенный около шести лет назад германским инвестиционным фондом Permira, а также все акции, принадлежащие кибуцу Магаль и часть акций, принадлежащих кибуцу Хацерим.

Кибуц Хацерим, в котором компания была создана более полувека назад, сохранит контроль над остальными 20% акций. Согласно Ynet, члены кибуца на прошедшем несколько дней назад единогласно высказались в поддержку сделки, принесшей ему 241 миллион долларов.

"Нетафим" была создана в 1965 году и стала пионером на рынке капельного орошения. В дальнейшем компания занялась также компьютеризацией сельского хозяйства. У нее 17 предприятий в разных странах и более 4.000 работников.





