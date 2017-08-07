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Экономика

Мексиканская компания приобрела "Нетафим", лидера рынка капельного орошения

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
Мексиканская компания приобрела "Нетафим", лидера рынка капельного орошения

Мексиканская компания Mexichem одержала победу в борьбе за контрольный пакет акций израильской фирмы "Нетафим" - крупнейшего в мире производителя оборудования для капельного орошения.

За контроль над 80% "Нетафим" Mexichem заплатит 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость израильской фирмы составляет 1,9 миллиарда долларов. Отметим, что стоимость мексиканской компании на нью-йоркской бирже – 5,8 миллиарда долларов.

Как сообщает издание The Marker, Mexichem получит 63,1% акций "Нетафим", приобретенный около шести лет назад германским инвестиционным фондом Permira, а также все акции, принадлежащие кибуцу Магаль и часть акций, принадлежащих кибуцу Хацерим.

Кибуц Хацерим, в котором компания была создана более полувека назад, сохранит контроль над остальными 20% акций. Согласно Ynet, члены кибуца на прошедшем несколько дней назад единогласно высказались в поддержку сделки, принесшей ему 241 миллион долларов.

"Нетафим" была создана в 1965 году и стала пионером на рынке капельного орошения. В дальнейшем компания занялась также компьютеризацией сельского хозяйства. У нее 17 предприятий в разных странах и более 4.000 работников.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июня 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 6 марта 2015 г.
Компания "Нетафим" получила 0,5 миллиарда долларов на проекты в Индии, Китае и Бразилии
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 марта 2014 г.
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