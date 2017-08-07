СМИ: увольнения на израильских заводах "Тевы" отложены до октября

Депутаты финансовой комиссии Кнессета и руководство фармацевтического концерна "Тева" достигли соглашения о временном замораживании решения об увольнении 350 работников концерна в Израиле.

Как сообщает The Marker, увольнения будут отложены до окончания периода осенних праздников, которые выпадают в этом году на конец сентября и начало октября. При этом издание отмечает, что в руководстве "Тевы" отказались озвучивать это соглашение официально.

Напомним, что после публикации финансового отчета за второй квартал текущего года компания объявила о намерении сократить штат на 7.000 сотрудников, закрыв или продав 15 заводов в разных странах мира.

Однако об увольнении сотрудников в Израиле было объявлено еще до публикации отчета.