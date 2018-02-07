Пентагон вложил деньги в израильский стартап MeMed

Министерство обороны США перевело израильской стартап-компании MeMed 4,1 миллиона долларов для запуска в массовое производство быстрого теста, определяющего, вызвана ли болезнь вирусом или бактерией.

Выход тестов на рынок позволит существенно сократить ненужное употребление антибиотиков и снизить риск распространения устойчивых к антибиотику бактерий.

Разработанный MeMed прибор для больничных лабораторий уже прошел все стадии лицензирования и начал использоваться в больницах. Однако в Пентагоне заинтересованы в появлении версии прибора, доступной для поликлиник и частных врачей без необходимости в лабораторном специалисте.

Как сообщает "Калькалист", до конца текущего года прибор должен получить разрешение европейских регуляторов, после чего компания сможет начать его распространение и в Израиле.

Ранее компания уже получала средства от Пентагона и от Европейского союза. Также среди инвесторов компании – гонконгский миллиардер Ли Кашин (ранее инвестировавший в Waze) и создатель сервиса Skype Яан Таллинн.





