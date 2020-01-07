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NEWSru.co.il :: Экономика7 января 2020 г., 07:21

Инвестфонд Google покупает израильский стартап Aramis Евгения Диброва за $1,1 млрд

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Принадлежащий корпорации Google инвестиционный фонд CapitalG объявил о покупке израильской стартап-компании Aramis за 1,1 миллиарда долларов.

Принадлежащий корпорации Google инвестиционный фонд CapitalG объявил о покупке израильской стартап-компании Aramis за 1,1 миллиарда долларов.

Это крупнейшая в истории израильского хайтека покупка частного стартапа. Ранее рекордной была продажа Trusteer корпорации IBM за 800 миллионов долларов.

Компания Aramis разрабатывает технологии кибербезопасности для приборов, имеющих выход в интернет (IoT). За 5 лет существования компании в нее было вложено 112 миллионов долларов, из которых 65 миллионов долларов – в 2019 году.

Компания была основана репатриантом из Украины Евгением Дибровым, занимающим пост генерального директора, и Надиром Изреэлем, выходцами из элитных технологических подразделений ЦАХАЛа.

После продажи компания продолжит работать самостоятельно под управлением своих основателей. Ее штат составляет 250 сотрудников, из которых 130 работают в Израиле.



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