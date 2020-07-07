Банковская система Израиля в период коронавирусного кризиса. Опрос NEWSru.co.il

Банки Израиля в течение двух месяцев, с середины марта до середины мая, были вынуждены приостановить обслуживание клиентов в своих отделениях из-за эпидемии коронавируса. Потом очное обслуживание было возобновлено с определенными ограничениями, ставшими уже привычными: обязательная защитная маска и соблюдение социальной дистанции (два метра).

Будут ли введены новые ограничения на работу банков на фоне "второй волны" эпидемии, пока неясно.

Израильская банковская система в период коронавирусного кризиса пострадала заметно меньше, чем другие сектора экономики страны. Хотя снижение уровня жизни граждан неизбежно отразится и на ней.

В ходе нового опроса наша редакция рассчитывает выяснить, с какими проблемами чаще всего сталкивались наши читатели, довольны ли они своим банком, не хотят ли они сменить банк, как они управляют своими банковскими счетами, считают ли израильскую банковскую систему достаточно стабильной и способной устоять в условиях коронавирусного кризиса.

Внимание: опрос предназначен для читателей, имеющих счет хотя бы в одном израильском банке.

Банковская система Израиля в период коронавирусного кризиса. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 24 вопроса)