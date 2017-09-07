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Экономика

Налоговое управление возьмется за владельцев двух квартир

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Налоговое управление возьмется за владельцев двух квартир

Налоговое управление намерено разослать письма с требованием о предоставлении отчетности 20 тысячам владельцев двух жилых квартир, расположенных в районах повышенного спроса на жилье.

Согласно закону, лицо, сдающее в аренду жилье, освобождено от оплаты налога, если доход от аренды не превышает 5 тысяч шекелей в месяц. В противном случае или он платит 10% налога с первого шекеля, или же платит по шкале прогрессивного подоходного налога.

В центральных районах страны стоимость аренды многих квартир существенно превышает 5 тысяч шекелей в месяц, однако значительная часть квартировладельцев не отчитываются о доходе перед налоговым управлением.

Отметим, что в последний год управление занималось вычислением владельцев трех и более квартир, собрав с них около 500 миллионов шекелей налога.



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