Налоговое управление возьмется за владельцев двух квартир

Налоговое управление намерено разослать письма с требованием о предоставлении отчетности 20 тысячам владельцев двух жилых квартир, расположенных в районах повышенного спроса на жилье.

Согласно закону, лицо, сдающее в аренду жилье, освобождено от оплаты налога, если доход от аренды не превышает 5 тысяч шекелей в месяц. В противном случае или он платит 10% налога с первого шекеля, или же платит по шкале прогрессивного подоходного налога.

В центральных районах страны стоимость аренды многих квартир существенно превышает 5 тысяч шекелей в месяц, однако значительная часть квартировладельцев не отчитываются о доходе перед налоговым управлением.

Отметим, что в последний год управление занималось вычислением владельцев трех и более квартир, собрав с них около 500 миллионов шекелей налога.





