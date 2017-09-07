Минздрав изъял 225 тысяч яиц, зараженных сальмонеллой

В четверг, 7 сентября, были изъяты 225 тысяч яиц, зараженных сальмонеллой. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Речь идет о продукции компании "Еш Маоф". Яйца были изъяты на складе в мошаве Аминадав в центре страны.

В общей сложности из птицеферм компании "Еш Маоф" на рынок попали 11 миллионов яиц.

Министерства здравоохранения и сельского хозяйства просят граждан немедленно уничтожить яйца с брендом данной компании и с датой использования до 20 октября.

Во вторник, 5 сентября, 50-летняя женщина, проживающая на севере страны, была доставлена в больницу "Рамбам" в Хайфе после того, как употребила в пищу зараженные сальмонеллой куриные яйца. Состояние женщины оценивалось как тяжелое.