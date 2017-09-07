Налоговое управление требует отменить освобождение от налога на частный импорт

Руководство налогового управления подготовило документ, направленный против политики расширения льгот на индивидуальный импорт товаров.

Как сообщает The Marker, в управлении намерены добиваться полной отмены всех льгот на индивидуальный импорт, включая отмену освобождения от НДС на покупки до $75.

В управлении ссылаются на исследование Европейского таможенного управления, согласно которому налоговые льготы на частный импорт наносят ущерб экономике и приводят к потере рабочих мест, а также на опыт Австралии, с этого года полностью отменившей все льготы.