7 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:53
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:29 Налоговое управление требует отменить освобождение от налога на частный импорт
10:48 В августе аэропорт Бен-Гурион обслужил 2,5 млн пассажиров
09:34 "Рафаэль" поставит в Литву ракеты Spike
09:04 Финкомиссия Кнессета утвердила перевод 400 млн шекелей на оборонные нужды
08:28 Налоговое управление возьмется за владельцев двух квартир
17:59 Стэнли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы Federal Reserve
17:19 Кахлон подписал указ о беспошлинном импорте 560 тонн меда к празднику Рош а-Шана
17:09 Торговые палаты: ослабления контроля над частным импортом приведет к массовым увольнениям
16:26 БАГАЦ запретил двухгодичный госбюджет
15:28 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
Экономика

Налоговое управление требует отменить освобождение от налога на частный импорт

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Налоговое управление требует отменить освобождение от налога на частный импорт

Руководство налогового управления подготовило документ, направленный против политики расширения льгот на индивидуальный импорт товаров.

Как сообщает The Marker, в управлении намерены добиваться полной отмены всех льгот на индивидуальный импорт, включая отмену освобождения от НДС на покупки до $75.

В управлении ссылаются на исследование Европейского таможенного управления, согласно которому налоговые льготы на частный импорт наносят ущерб экономике и приводят к потере рабочих мест, а также на опыт Австралии, с этого года полностью отменившей все льготы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 сентября 2017 г.
Торговые палаты: ослабления контроля над частным импортом приведет к массовым увольнениям
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 сентября 2017 г.
Антимонопольное управление поддерживает повышение потолка безналогового персонального импорта
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 августа 2017 г.
Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошлинных покупок в интернете до 1000 долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Министерства финансов и экономики приглашают население высказаться по поводу частного импорта
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2017 г.
Минфин и минэкономики готовят реформу системы частного импорта







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017