В августе аэропорт Бен-Гурион обслужил 2,5 млн пассажиров

В августе 2017 года международный аэропорт имени Бен-Гуриона принял и выпустил 15.362 авиарейса (в среднем рейс каждые 3 минуты), обслужив более 2,5 миллионов пассажиров.

Это на 17% больше показателя августа 2016 года по количеству пассажиров и на 13% - по количеству авиарейсов.

В общей сложности, с января по август 2017 года через аэропорт прошли 13,3 миллиона пассажиров, на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всех пассажиров в августе обслужила авиакомпания "Эль-Аль" (653 тысячи пассажиров). Далее идут авиакомпании "Аркиа" (140 тысяч) и "Исраэйр" (130 тысяч). На четвертом месте – Turkish Airlines (103 тысячи), на пятом – российский "Аэрофлот" (80 тысяч). Затем идут Pegasus, Wizzair, Easyjet.