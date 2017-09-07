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Экономика

Пенсии мужчин, закончивших работать после 2017 года, снизятся на 0,6%

время публикации: 22:08 | последнее обновление: 22:18 блог версия для печати фото
Пенсии мужчин, закончивших работать после 2017 года, снизятся на 0,6%

Управление по контролю над рынком капитала опубликовало в четверг, 7 сентября, новые таблицы заболеваемости и смертности, учитывающие данные о росте средней продолжительности жизни за последние пять лет.

В связи с этим пенсионные выплаты мужчинам, вышедшим на пенсию после 1 января 2018 года, будут снижены на 0,6%. Пенсионные выплаты женщинам на текущий момент останутся без изменений.

Кроме того, стоимость страхового покрытия на случай смерти снизится на 25%-30%, а на случай инвалидности – вырастет на 90%-130%.

Индексация пенсионных выплат в соответствии с таблицами заболеваемости и смертности осуществляется раз в пять лет.



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