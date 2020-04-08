Программы помощи бизнесам в Израиле и других странах мира. Сравнение и комментарий

31 марта правительство Израиля опубликовало пакет мер, направленных на поддержание экономики в период кризиса, общей стоимостью 69 миллиардов шекелей (еще 11 миллиардов шекелей пошли на нужды системы здравоохранения). Из этой суммы 17 миллиардов шекелей предназначены на выплату расширенного пособия по безработице наемным работникам. Несколько миллиардов шекелей пойдут на выплаты дотаций на детей, дотаций инвалидам, пожилым людям, получающим социальную надбавку, солдатам-одиночкам. Это означает, что на помощь частному сектору выделено немногим менее 50 миллиардов шекелей, из которых 9 миллиардов – прямые дотации, 15 миллиардов – кредиты под гарантии государства, а остальное – отсрочки платежей и инвестиции, направленные на стимулирование экономики.

Для сравнения, редакция NEWru.co.il публикует программы помощи бизнесам, объявленные правительствами США, Германии и Великобритании, а также Чехии, входящей в небольшую группу стран, по сравнению с которыми принято оценивать экономику Израиля в финансово-экономических институтах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

США

В рамках пакета мер лишившиеся заработка индивидуальные предприниматели и владельцы малых бизнесов впервые получили право на получение пособия по безработице. Лишившиеся дохода фрилансеры могут претендовать на половину пособия, положенного наемному работнику с их уровнем дохода, + 600 долларов в неделю, на протяжении 4 месяцев. Размер пособия и условия его получения разнятся от штата к штату и определяются на основании наиболее свежего индивидуального налогового отчета (т.е. 2019 или 2018 год). Пособие учитывается при расчете доходов для налогообложения.

Великобритания

До 2,5 тысяч фунтов стерлингов в месяц для предпринимателей с доходом до 50 тысяч фунтов, из которых более половины поступает от предпринимательской деятельности. Расчет выплаты делается на основании последней налоговой декларации или среднего показателя за три последние налоговые декларации. Выплаты должны начаться в начале июня.

Германия

Индивидуальные предприниматели и бизнесы со штатом до 5 работников могут получить грант на сумму 9 тысяч евро на три месяца, бизнесы со штатом в 6-10 работников – до 15 тысяч евро, со штатом до 50 работников – грант до 30 тысяч евро. При определенных условиях, если потолок гранта не исчерпан в течение трех месяцев, остатки могут быть выплачены в течение двух последующих месяцев. У получателя не должно было быть экономических проблем до марта 2020 года. Бизнес понес убытки в период после 11 марта 2020 года. Выплаты осуществляются после заполнения заявки на основании собственной декларации.

Индивидуальные предприниматели, оставшиеся без работы, получат право на социальное пособие сроком на 6 месяцев на оплату расходов на проживание и коммунальных услуг.

Чехия

25 тысяч крон (920 евро) одноразово индивидуальным предпринимателям, для которых предпринимательская деятельность является основным источником дохода. Осуществление выплат должно начаться 12 апреля. Выплаты не будут облагаться налогом.

424 кроны в сутки (15,5 евро) предпринимателям с детьми до 13 лет, не посещающими учебные заведения (только одному из родителей).

Освобождение на 6 месяцев от уплаты минимального взноса обязательного социального страхования на общую сумму 29376 крон (1080 евро). Разницу сверх минимального взноса необходимо будет заплатить в 2021 году.

Израиль

Утверждена выплата до 6 тысяч шекелей одноразово за март-апрель индивидуальным предпринимателям, не являющимся владельцами контрольного пакета акций компании, с доходом до 240 тысяч шекелей в год, отвечающим определенным условиям. Выплачивается на основании обращения через сайт налогового управления при соответствии критериям налогового управления (проверяется автоматически) и на основании собственной декларации. Управление начало осуществлять выплаты с 7 апреля.

Полученная от государства помощь будет освобождена от отчислений в Ведомство национального страхования и от уплаты НДС, но будет учитываться как доход при расчете подоходного налога.

Второй транш помощи, который будет выплачиваться за май-июнь, должен быть утвержден отдельно Кнессетом в обычном порядке принятия законов, а не в качестве чрезвычайного постановления.

БИЗНЕСЫ

США

10 миллиардов долларов на экстренные гранты малым бизнесам с перечислением 10 тысяч долларов в течение трех дней на выплату зарплат, больничных и других обязательств.

Кредитные линии малым бизнесам под гарантии государства на 350 миллиардов долларов. Кредиты предназначены для индивидуальных предпринимателей, бизнесов и НКО со штатом до 500 работников. Размер ссуды – 250% от средней зарплатной ведомости, но не более 10 миллионов долларов. Часть ссуды, потраченная в течение восьми недель на выплату зарплат (до 100.000 долларов на работника), социальные отчисления и страховки, превращается в подарок.

Ссуды предоставляются через 800 сертифицированных финансовых структур (банки, кредитные компании и т.д.). Предоставление кредитов начало осуществляться на текущей неделе.

265 миллионов долларов центрам развития малого бизнеса, женским бизнес-центрам и т.д. на программы консультаций, профессиональную подготовку. Отдельно 10 миллионов долларов на такие же программы бизнес-центров меньшинств.

17 миллиардов выделены на оплату комиссионных и процентов по кредитам в первые шесть месяцев.

Кредитные линии для крупных корпораций под гарантии государства – 500 миллиардов долларов (включая 58,8 миллиардов долларов авиакомпаниям). Выдача кредитов обусловлена сохранением рабочих мест, ограничением зарплат руководства, запретом на приобретение собственных акций.

Великобритания

Кредиты в размере до 5 миллионов фунтов малым бизнесам с годовым оборотом до 45 миллионов фунтов под гарантии государства. Первый год проценты по ссуде и комиссионные выплачивает государство.

Кредиты в размере до 25 миллионов фунтов средним бизнесам с оборотом 45-500 миллионов фунтов под гарантии государства.

Бизнесы в сфере туризма, отдыха и развлечений освобождены от уплаты налога на коммерческую недвижимость на ближайший год.

Отсрочка в уплате НДС на 3 месяца. Отсрочка в оплате налогов с июля 2020 года на январь 2021 года

Бизнесы в сфере туризма могут получить грант в размере 10-25 тысяч фунтов в зависимости от стоимости объекта недвижимости.

Малые бизнесы могут получить грант в размере 10 тысяч фунтов на оплату текущих расходов, при соответствии ряду требований. Гранты распределятся через органы местной власти.

Германия

Бизнесы до 5 работников могут получить грант в 9 тысяч евро в месяц на три месяца, бизнесы со штатом 6-10 работников – до 15 тысяч евро, со штатом до 50 работников – грант до 30 тысяч евро. Бизнесы, расположенные в государственной недвижимости, могут отложить оплату аренды. У получателя не должно было быть экономических проблем до марта 2020 года. Ущерб бизнесу нанесен после 11 марта 2020 года.

2 миллиарда евро выделены для стартап-компаний с привлечением венчурного капитала.

Отсрочка от уплаты подоходного налога, налога на прибыль и налога с продаж до конца 2020 года для пострадавших компаний.

Кредиты для бизнесов под гарантии государства (80% гарантий для крупного бизнеса, 90% – для малого и среднего бизнеса). Компании со штатом до 50 работников могут получить до 500 тысяч евро, от 51 до 250 работников – до 800 тысяч евро. Кредиты доступны для компаний, существующих не менее пяти лет, компаний, существующих не менее трех лет и подавших не менее двух налоговых отчетов и компаний с 11-250 работниками, существовавших по состоянию на январь 2019 года. Компании, имевшие финансовые трудности по состоянию на 31 декабря 2019 года, не смогут получить кредит. Право кредиторов требовать процедуры банкротства компаний заморожено на три месяца. Запрещено выселение бизнесов из арендуемых помещений в случае неоплаты аренды за период с апреля по июнь 2020 года.

Чехия

Кредиты на сумму до 15 миллионов крон под гарантии государства. Часть процентов по кредитам будет оплачиваться государством. Ограничение возможности применения кредиторами санкций за задержку выплат по ссудам на три месяца. Отсрочка в уплате прямых налогов за 2019 год до 1 июля. Возможность списания убытков 2020 года с налогов 2018-2019 годов.

Особая поддержка компаний, работающих в сфере медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, особая поддержка сельскохозяйственного сектора.

Израиль

Кредитная линия в размере 8 миллиардов шекелей под гарантии государства малым и средним бизнесам с оборотом до 400 миллионов шекелей под. Бизнесы с оборотом до 25 миллионов шекелей, могут получить ссуду в размере до 16% от оборота, бизнесы с оборотом 25-400 миллионов – до 8% от оборота, но не более 20 миллионов шекелей. Начало выплат по кредиту – через год. Проценты за первый год выплачивает государство.

6 миллиардов на гранты малым бизнесам. Критерии распределения на текущий момент не опубликованы.

Кредитная линия в размере 7 миллиардов шекелей под гарантии государства для бизнесов с оборотом от 400 миллионов до 1,2 миллиарда шекелей.

Программа помощи малым и средним бизнесам в получении лицензий минздрава, переходе на онлайн-торговлю, поддержке экспорта и т.д. на сумму 500 миллионов шекелей.

Ускорение оплаты госзаказов, отсрочка в выплате налогов, сборов и коммунальных платежей для малых и средних бизнесов на сумму 9 миллиардов шекелей.

Освобождение от муниципального налога на три месяца для бизнесов в наиболее пострадавших секторах экономики (туризм, общепит и т.д.) на общую сумму 2,7 миллиарда шекелей (часть средств будет взята из бюджетов органов местной власти).

Возврат пострадавшим бизнесам налогового аванса за февраль-март – 3 миллиарда шекелей, будут выплачены в два этапа.

Сокращение требований регуляции, включая автоматическое продление срока действия лицензий, отсрочка в выполнении действий, не являющихся жизненно необходимыми, остановка вступления в силу требований новой регуляции.

ПОМОЩЬ НАЕМНЫМ РАБОТНИКАМ

Разные страны по-разному реализовали программу помощи наемным работникам, лишившимся возможности работать из-за карантинных мер. В Израиле и США расширяют сроки и критерии получения пособия, проводя выплаты через государственные структуры, тогда как в Великобритании и Чехии предпочитают компенсировать работодателям значительную долю зарплат, чтобы работники продолжали получать зарплату от работодателя.

Комментарий экономического редактора NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Власти Германии одними из первых объявили о выделении помощи и начали перечислять средства фрилансерам и малым бизнесам. В Чехии также достаточно щедры к фрилансерам, однако малые бизнесы могут рассчитывать только на кредиты. В Великобритании перечисление денег фрилансерам ожидается только в июне и только тем, чьи годовые доходы не превышают 50 тысяч фунтов, а в Чехии фрилансеры получат деньги за сидящих дома детей. В США крупные корпорации получат помощь от государства. В Чехии для получения ссуды бизнес должен существовать на текущий момент, тогда как в Германии от многих бизнесов требуется существование на рынке в течение 3-5 последних лет.

В каждой стране власти принимали меры, исходя из культурных и экономических особенностей и возможностей.

Основной составляющей всех пакетов помощи бизнесам являются кредиты под гарантии государства. Все в той или иной мере помогают индивидуальным предпринимателям. Во всех программах имеются группы, которые не получат помощь или получат меньше, чем им хотелось бы.

Важным отличием является скорость реакции властей и процесс принятия решений. В США власти начали действовать с задержкой, однако пакет мер был утвержден уже 27 марта, пройдя согласование в двух палатах Конгресса. Власти Германии еще в середине марта объявили о мерах помощи индивидуальным предпринимателям и частным бизнесам и в считанные дни начали перечисление средств на счета подавших заявки. Все проверки на соответствие критериям будут проводиться задним числом. Правительство Чехии утвердило пакет помощи одновременно с израильским, хотя Израиль начал вводить карантинные меры едва ли не раньше всех в мире, за исключением стран Дальнего Востока.

В Израиле процесс принятия решений не только затягивается, он является непоследовательным. Обещанные меры изменяются, внезапно под давлением той или иной группы лоббистов появляются новые меры, ранее не планировавшиеся. Кроме того, процесс является исключительно непрозрачным, и при этом постоянно сливается в СМИ, создавая неразбериху и подрывая и без того невысокое доверие к властям.

В качестве примера, к моменту утверждения правительством пакета выплат индивидуальным предпринимателям СМИ последовательно опубликовали пять различных версий критериев, три из которых – за последние два дня перед утверждением. После утверждения этих критериев никаких объяснений, почему водораздел между получающими и не получающими помощь проведен именно так, со стороны правительства не последовало.

Еще одной проблемой является чрезмерная бюрократизация, и до кризиса являвшаяся бичом израильской экономики. В правительстве принимают экстренные меры по ее сокращению при распределении помощи, однако во многих случаях это невозможно без проведения структурных реформ.





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