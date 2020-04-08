"От государства ничего не жду". Евгений Кацович о проблемах частной медицины в кризисный период

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию серии бесед с представителями малого и среднего бизнеса, частными предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На наши вопросы отвечает владелец и руководитель частных клиник "Мацпен" и Tel-Aviv Medical Center Евгений Кацович.

Беседовала Алла Гаврилова.

Расскажите о вашем бизнесе и о том, как на него повлияла нынешняя ситуация.

У меня две частные клиники – психиатрическая клиника "Мацпен" и медицинский центр Tel-Aviv Medical Center, где проводятся различные проверки – в частности кардиологические и неврологические. Мы принимаем частным образом, а также сотрудничаем со страховыми компаниями, в небольшом объеме с больничными кассами и с компаниями медицинского туризма.

Пациенты из-за границы – это примерно 20% нашей работы. Сейчас этот сегмент практически исчез. Мы также потеряли работу в объеме примерно 85% из оставшихся 80% (пациентов-израильтян). От проверок и консультаций отказываются не только люди, которые входят в группы риска, но и другие граждане, которые просто хотят принять меры предосторожности.

В два приема, 15 марта и 22 марта, я отправил почти всех сотрудников администрации клиник в неоплачиваемый отпуск. Поскольку мне и моему партнеру от государства никакого пособия не положено, то всей текущей административной работой занимаемся мы. Текущая работа остается, даже когда почти нет новых клиентов – мы продолжаем оказывать определенные услуги пациентам, которые уже давно их оплатили. Кому-то нужны результаты анализов, кому-то надо оформить документы и так далее.

Вам известна ситуация в других частных клиниках?

Наши клиники – одни из немногих, где объем частной работы выше, чем объем работы с больничными кассами. Большая часть частных клиник в Израиле занимаются либо косметической медициной, либо в большой степени зависят от договоров с больничными кассами. У этих клиник немного другие проблемы, однако они тоже несут сейчас значительные убытки.

Получаете ли вы какую-то помощь от государства?

У меня есть многолетний принцип – я от государства никогда ничего не жду. Я буду рад эту помощь получить, но я на нее не рассчитываю. Я исхожу из того, что предпринимательство – это рискованное дело. И любой предприниматель берет на себя риски. А эта ситуация не отличается от финансового кризиса, изменения регуляций или, скажем, тайфуна.

Я внимательнейшим образом изучил программу помощи, опубликованную правительством. Выглядит все достаточно красиво, но пока ничего не работает. Единственный работающий момент – данное банкам разрешение отсрочить на три месяца выплату текущих ссуд. При этом краткосрочные ссуды банки не сдвигают. Платежи по НДС и "Битуах Леуми" сдвинули только апрельские, хотя кризис начался в марте.

Что касается ссуд под государственные гарантии, которые так широко рекламируются, то мы сразу же обратились в фонд, о котором шла речь. Я отмечу, что нужно было подготовить огромный объем документов и отчетов, это сложнейшая работа. И я не представляю, как это может провернуть мелкий бизнес, где нет финансового директора. Однако в тот момент, когда у нас все уже было готово, государство объявило, что фонд не справляется с наплывом обращений, и теперь непонятно, как это будет развиваться.

Возможно, сохранение малого и среднего бизнеса сейчас не в приоритете государства. Владельцы таких бизнесов – не очень крупный электорат. Кроме того, начав помогать малому и среднему бизнесу, государство открывает некий "ящик Пандоры" – критерии установить крайне сложно, сложно все проверить, существует огромная проблема администрирования. Дать по 500 шекелей на каждого ребенка и старика – это просто, это не нужно администрировать, с бизнесами все сделать гораздо сложнее.

Кроме того, если государство не будет платить сейчас людям пособия по безработице, может произойти социальный взрыв. Сейчас безработных – миллион, а владельцев бизнесов гораздо меньше. Да и многие бизнесы продолжают зарабатывать, а некоторые и процветать.

Я хочу отметить, что то, что ничего от государства не жду, не означает, что оно мне ничего не должно. Я получаю от своей фирмы зарплату и, как любой другой, плачу с нее налоги и отчисления в "Битуах Леуми". При этом, в отличие от наемных работников, которые не являются акционерами, я не получаю от государства пособие по безработице. Это некая историческая несправедливость, у которой, возможно, когда-то и были какие-то практические причины, но сейчас это приводит к тому, что есть категория людей, которые оказались между стульев – они не получают ни пособие по безработице, ни пособие для фрилансеров. При этом я понимаю, что таковы израильские реалии. В Африке у бизнесменов другие реалии – там, например, могут расстрелять за добычу алмазов.

Поделитесь своим опытом выживания в этой ситуации.

Одна из самых серьезных проблем у бизнесов в настоящий момент – это аренда помещения. Мне только это стоит десятки тысяч шекелей в месяц. Я сумел каким-то образом договориться с моими арендодателями. Я понимаю, что среди арендодателей могут оказаться и такие, которые будут убеждены, что найдут себе других арендаторов, и не пойдут ни на какие уступки, но мне кажется, что большинство поймут, что если пойдут в суд и будут требовать деньги с помощью судебных исполнителей, то могут оказаться в огромном минусе – арендатор может обанкротиться, и тогда они останутся и без денег, и без арендатора. Люди понимают, что когда мы начнем возвращаться к обычной жизни, рынок не окажется сразу на подъеме, и арендаторов будет найти не так легко.

Каковы ваши прогнозы по выходу из кризиса?

Для меня главный вопрос в том, с какой скоростью люди начнут возвращаться к нормальной жизни. На этот вопрос ответа нет ни у кого.

Думаю, из-за финансового кризиса у людей будет меньше денег и они будут меньше себе позволять, однако для человека всегда будет важно здоровье, и я полагаю, что в течение двух-трех месяцев мы восстановим примерно прежний объем работы, но только в отношении израильских пациентов. Вряд ли медицинский туризм будет возможен в ближайшие месяцев девять, даже после того, как ситуация в Израиле урегулируется.

Что касается не только меня, а бизнесов в целом, то я думаю, что отрасль малого и среднего бизнеса быстро восстановится. Люди всегда будут стремиться к прежнему качеству жизни. Выживут не все, но в свободном обществе на их место придут другие. Я достаточно радикальный капиталист, хотя допускаю, что тоже могу оказаться в числе тех, кто не выживет.







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