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Экономика

Отчет минфина: Израиль дороже других стран OECD

время публикации: 10:09 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Отчет минфина: Израиль дороже других стран OECD

Отчет, опубликованный главным экономистом министерства финансов, подтверждает ощущение значительной части израильтян: жизнь в Израиле действительно дороже, чем в других развитых странах.

Так, автомобили и электротовары стоят в Израиле на 52% больше, чем в остальных странах OECD, транспортные расходы больше на 30%, гостиницы и рестораны обходятся на 29% дороже, продовольствие – на 25%. Жилье дороже на 23%.

В то же время расходы на образование в Израиле на шесть процентов ниже, чем в других развитых странах, а овощи и фрукты стоят на восемь процентов дешевле. Расходы на связь ниже на целых 10%.

По валовому национальному продукту на душу населения Израиль находится на 20-м месте в OECD – сразу после Франции. Однако если учитывать покупательную способность жителей, наша страна откатывается еще на три позиции, уступив также Италии, Испании и Чехии.

В министерстве финансов отмечают, что дороговизна замедляет темпы роста уровня жизни, несмотря на заметное увеличение валового национального продукта на душу населения.

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